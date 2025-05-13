噁！粽子吃出「帶血OK繃」　陸知名品牌挨轟：還有人敢買？

記者陳冠宇／綜合報導

端午節將至，一名江蘇的消費者近日投訴稱，在大陸知名連鎖休閒食品店「來伊份」購買的蜜棗粽中，發現疑似帶血的OK繃，引發輿論熱議。有大陸網友直說，「看了這個都不想買粽子吃了」、「還有人敢買？」

綜合陸媒報導，有江蘇的消費者連發兩條影片投訴，在來伊份的蜜棗粽中吃出疑似有帶血OK繃的異物。該消費者表示，給小孩餵粽子，在裡面發現了異物，「（為）創可貼（OK繃）……這個地方明顯是血」，並要求來伊份官方給一個明確的回應。

之後，該消費者在短影片平台更新事件後續稱，已經帶小孩去醫院檢查傳染病各項指標，檢測結果顯示目前沒有問題，「但醫生說傳染病大概有潛伏期，大概三個月」。

這位消費者說，來伊份工作人員已與他取得聯繫，並希望取走涉事產品及異物，但消費者稱沒有同意。該消費者表示，他的家人將把上述樣品送往市場監管局。

目前，該消費者已將10日發布的兩條投訴影片隱藏，對此他解釋稱，公司覺得這件事影響太大，希望在小孩體檢結果出來前先進行隱藏。

▲大陸連鎖休閒食品店「來伊份」。（圖／翻攝來伊份官網）

陸媒報導稱，來伊份的天貓和京東旗艦店均已下架蜜棗粽產品，其中天貓旗艦店的「粽子」相關產品均已下架。

來伊份昨（12）日凌晨發布聲明稱，公司管理層對此高度重視，並稱工廠明確規定若員工有傷口不得參與裹粽等與食品直接接觸的相關環節，非直接接觸環節則使用工廠專用的藍色金屬材質OK繃。

來伊份表示，在關注到輿情的第一時間已啟動全鏈路調查程序，目前已全面下架本批次蜜棗粽產品，消費者可選擇就近門店進行退換貨，並可得到相同金額的額外補償。「公司將對相關問題進行全面調查，後續調查結果會及時向廣大消費者公布。」

對此，有大陸網友表示，「太噁心了，必須嚴肅處理」、「還是自己做的放心」、「光補償就完了？食品安全怎麼辦？」、「看了這個都不想買粽子吃了」、「還有人敢買？」

▼有人從「來伊份」粽子中吃出帶血OK繃。（圖／翻攝微博）