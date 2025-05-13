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花蓮慈院生技醫療或雙奬！評審：偏鄉智慧典範專業達國際水準

▲花蓮慈院林欣榮院長（前排左三）與護理部主任鍾惠君（三排右二）、泌尿部主任郭漢崇（六排右二）代表受奬。

▲花蓮慈院林欣榮院長（前排左三）與護理部主任鍾惠君（三排右二）、泌尿部主任郭漢崇（六排右二）代表受奬。

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院護理部與泌尿部分別以「智能輔助護理與糖共舞」及「快樂的膀胱、健康的腎臟——為慢性脊髓損傷者量身打造安全泌尿道」榮獲第27屆國家生技醫療品質獎「護理照護服務類－智慧護理組」金獎、「醫療院所類-醫院特色醫療組」銅獎，林欣榮院長與護理部主任鍾惠君、泌尿部主任郭漢崇5月12日接受賴清德總統勗勉。

花蓮慈院林欣榮院長於致詞時指出，總統上任以來，成立健康台灣推動委員會，擔任召集人，帶領醫界公私部門協力合作，在健保制度下落實健康平權，促進全民健康，並為降低慢性病及失能風險多管齊下，企盼能提供全民最完善的照顧。

▲花蓮慈院林欣榮院長（前排左三）與護理部主任鍾惠君（三排右二）、泌尿部主任郭漢崇（六排右二）代表受奬。

▲林欣榮院長於致詞時強調，花蓮慈院團隊將持續為提升東部醫療品質，守護民眾的生命與健康，為點亮台灣醫療之光貢獻心力。

林欣榮院院長說，花蓮慈院位處偏鄉，長期關注在地慢性病問題，特別是糖尿病照護需求，近年導入AI智慧科技，強化照護品質。 這次榮獲國家生技醫療品質獎「護理照護服務類－智慧護理組」金獎，也是慈濟醫療體系自創院以來首次獲得此類別金獎殊榮，意義非凡。

為了糖友強化照護效率與安全，林欣榮院長說，導入AI科技元素包括糖友健康APP、i菩提智慧護理助手、智慧藥品閉環管理系統、AI衛教語音技術等，除了讓醫師及個案管理可以針對監測異常時，即時幫助病友，支援臨床照護並提升用藥安全，同時提供多語系溝通能力，照顧原住民與多元族群之衛教需求。

▲花蓮慈院林欣榮院長（前排左三）與護理部主任鍾惠君（三排右二）、泌尿部主任郭漢崇（六排右二）代表受奬。

▲郭漢崇主任期盼總統可在今年的全國脊髓損傷健康福利促進大會中蒞臨致詞，給傷友鼓勵。

林欣榮院長感恩SNQ實地評審委員對花蓮慈院團隊的整合能力、科技應用與人文關懷皆給予極高評價，認為護理部團隊是「偏鄉中的智慧典範，專業盡責，已達國際水準」，頒發金獎亦是代表國家對偏鄉醫療體系的高度肯定。

林欣榮院長指出，郭漢崇教授帶領的泌尿部團隊以「快樂的膀胱、健康的腎臟——為慢性脊髓損傷者量身打造安全泌尿道」在競爭激烈的特色醫療組，以「能有效減少因腎臟水腫而導致的發炎和感染，降低相關併發症的發生率；能夠改善脊髓損傷患者的膀胱功能，使其能更好地管理日常生活，提升整體生活品質； 領導台灣泌尿科醫師撰寫臨床指引，為國內重要參考指標」等優勢，獲得國家生技醫療品質獎銅獎。

▲花蓮慈院林欣榮院長（前排左三）與護理部主任鍾惠君（三排右二）、泌尿部主任郭漢崇（六排右二）代表受奬。

▲花蓮慈院護理部以「智能輔助護理與糖共舞」榮獲金獎，主任鍾惠君代表團隊接受賴清德勗勉。

郭漢崇主任是第二次進總統府接受表揚，第一次是2019年，以肉毒桿菌素在排尿障礙的應用成果，得到國家生技醫療品質獎銀獎，獲蔡英文總統接見。這次，他也跟賴總統報告慈濟醫療志業脊髓損傷重建中心的工作和理念；並期盼賴總統可以在今年的全國脊髓損傷健康福利促進大會中蒞臨致詞，給傷友鼓勵。

林欣榮院長強調，花蓮慈院團隊將持續為提升東部醫療品質，以及為臺灣醫界育才而努力。同時發揮健保精神，以人為本，守護民眾的生命與健康，為點亮台灣醫療之光貢獻心力。
 

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