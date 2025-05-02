玉里醫院添三星！3醫療行政人員展現專業熱忱　獲衛福部殊榮

▲玉里醫院醫務行政室陳盈曳主任（左）、資訊室彭元村主任（中）、人事室陳省儒科員（右）榮獲「優良暨資深典範行政人員」獎肯定。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部第三屆「優良暨資深典範行政人員」獲獎名單日前揭曉，玉里醫院三位優秀同仁脫穎而出，分別為資訊室彭元村主任、醫務行政室陳盈曳主任以及人事室陳省儒科員。三人在行政工作中展現高度責任感與專業貢獻，獲得肯定與表揚，也為全院同仁樹立學習楷模，讓玉里醫院展現了不僅是在精神醫療的奉獻與專業，後勤也足以作為優秀表率。

現任資訊室的彭元村主任，自民國90年起進入玉里醫院服務，歷經工友、技工職務，一路穩健前行，累積深厚實務經驗與忠誠服務精神。113年獲簡以嘉院長拔擢，正式擔任主任職務貢獻所學，展現資深人員風範。其長年守護醫院資訊安全、系統維運與數位轉型，為玉里醫院邁向智慧醫療的重要推手，榮獲「資深典範獎」，實至名歸。

醫務行政室陳盈曳主任，畢業於高雄醫學大學運動醫學系碩士，自108年加入玉里醫院行政團隊，長期協助醫療流程優化，促進跨單位協作，對外擔任多項合作與專案窗口。具備卓越的整合溝通能力，深獲同仁信賴與肯定，並於113年晉升為主任。此次榮獲「優良獎」，是對其專業貢獻的高度肯定。

人事室陳省儒科員則為年輕新秀，畢業於輔仁大學心理學系，自112年進入玉里醫院後即展現細膩認真、責任感強的工作特質。儘管資歷尚淺，卻能迅速掌握業務並穩定承接各項人事工作，在繁複制度與人力調度中發揮穩定力量，榮獲本屆「閃亮新人獎」，展現新世代行政專業人員的潛力與實力。

簡以嘉院長表示：「行政工作也是支持醫療專業的基礎，是支撐整體醫療運作不可或缺的中流砥柱。這三位同仁的表現，不僅展現玉里醫院團隊的厚實底蘊與專業精神，也讓人深刻體會到後勤支援對醫療品質的重要貢獻。感謝衛福部給予的肯定，這無疑是對於本院同仁最大的鼓勵。」

簡以嘉院長承諾將持續培育更多優秀行政人才，並打造專業且溫暖的工作環境，讓每一位同仁都能在自己的崗位上發光發熱，共同推進醫療服務的穩定與卓越。

