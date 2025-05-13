嘉義太平360度觀星平台啟用　夜景盡收眼底

▲觀光新景點！「雲境心園」太平圓山觀星平台啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉太平雲梯名聞遐邇，太平村長嚴清雅持續爭取地方建設，太平圓山觀星平台「雲境心園」今13日落成啟用，平台上方就有銀河帶，雲梯的夕陽餘暉、夜景、夜觀星象盡收眼底，縣長翁章梁、農村發展及水土保持署長李鎮洋、副署長蘇茂祥、梅山鄉長林俊謀、嚴村長等貴賓剪綵，在平台旁持鏟種下紅毛杜鵑。

太平圓山觀星平台鄰近太平老街、三元宮，地勢為360度環狀的圓形山丘，可環視太平村落的優美景色。嚴清雅說，太平社區合作社113年向地主承租土地，將太平雲梯所得盈餘整理這塊區域，再與中央農村水保署規劃興建社區公園，盼打造國家級的世紀花園、觀星平台、教育基地。

翁章梁表示，太平雲梯周圍一直在拓展新的樣態，一群人努力帶動地方繁榮，已成為嘉義縣的城市名片之一。近期文化觀光局將整頓太平活動中心廣場，規劃公共休憩空間，很快就會發包，縣府也會持續以「永續」與「在地」為目標，讓像太平這樣擁有自然、人文、農村底蘊的地方長久茁壯。

翁章梁也說，太平村海拔1060公尺，剛好就在「大坪」制高點，全世界都在推動暗空計畫，人若一直在亮的地方容易焦慮，到太平夜間觀星是很棒的選擇，附近沒什麼光害，仰望天空，身心靈都能放鬆。