美國以色列警告：斯里蘭卡衝浪勝地恐爆攻擊「公民即刻離開」

▲斯里蘭卡警力在熱門衝浪勝地阿魯甘灣（Arugam Bay）一間餐廳前站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與以色列23日發布安全警告稱，斯里蘭卡沿海地區旅遊景點可能遭受攻擊，雙雙敦促公民即刻離開熱門衝浪勝地阿魯甘灣（Arugam Bay）。

CNN、法新社報導，美國與以色列並未針對可能發生的攻擊給出詳細說明。不過美國大使館透過聲明表示，已收到可靠消息警告阿魯甘灣地區的熱門旅遊景點可能遭受攻擊，「由於這項威脅帶來的嚴重風險，大使館對於前往阿魯甘灣的使館人員實施旅行限制，即刻生效」，且強烈敦促美國公民離開阿魯甘灣地區，直到另行通知為止。

以色列則是國家安全委員會發出警示，呼籲以色列公民立即離開阿魯甘灣以及斯里蘭卡南部、西部沿海地區，包含阿納加馬（Ahangame）、加勒（Galle）、希克杜沃（Hikkaduwa）、瓦勒加馬（Weligama）等城市，並提升旅遊警示級別。

以色列表示，上述地區的旅遊警示級別已提升至第4級，因為沿海地區與旅遊景點存在恐怖主義威脅，「我們建議立即離開這些地方，對於目前在當地的人，建議離開該國或至少前往首都可倫坡（Colombo），那裡的安全部隊較多」。此外，以色列也建議公民避免公開展示可辨別為以色列人的物品，例如帶有希伯來文字的衣服、或任何透露宗教國籍的符號。

在此之際，斯里蘭卡警方已承諾將會加強維安工作，正與情報機構制定安全計畫以保護遊客，並設立熱線供遊客向當局通報安全問題。