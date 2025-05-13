台鐵採購88輛E500型電力機車　本月起投入莒光號營運

▲台鐵共採購88輛E500型電力機車。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵公司規劃997億元「十年購車計畫」，其中，共採購88輛E500型電力機車，30輛已抵台，20輛已投入營運，主要用於4列次莒光號及替換PP推拉式機車頭，另也預計今年7月投入鳴日號等觀光列車，預計2027年底全數交車。台鐵指出，原受惠於日幣貶值，採購價格有望降低，但疫情期間原物料大幅上漲，加上日方進口成本提高，價格反而增加10%以上。

台鐵表示，E500型電力機車於2023年9月上線營運，初期馳騁於西部幹線，擔任推拉式自強號牽引機車，隨著交車數量逐漸增加，今年5月起已安排E500型陸續加入510、511、516、521列次潮州往返高雄莒光號客車，預計今年7月投入觀光列車牽引工作，為台鐵下一代主力電力機車。

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台鐵指出，過去近30年均以E1000型電力機車及GE機車作為推拉式自強號、莒光號及各型觀光列車牽引機車，隨著車齡增加，性能及車況逐漸下降，2019年向日本東芝公司採購68輛E500型電力機車作為後繼車型，預計2026年底交車，而近期又追加24輛，預計全數於2027年底前交車，未來陸續用於替換PP推拉式機車頭、莒光號、觀光列車、貨車及包車。

台鐵表示，E500型輸出功率達3,888kw，較現有車型提升38.9％，最高速度為時速140公里（營運速度為時速130公里），可傳輸即時車況至雲端，是新一代智慧化機車，預計全數投入上線營運，可降低現有電力機車故障率，由每百萬公里故障件數2.53下降至1以下。

台鐵也說，E500型電力機車採用相容性設計，可牽引推拉式客車或各型莒光號，其塗裝與原有E1000型機車腰線及GE機車外觀同屬橘色系，除展現薪火相傳外，也象徵台鐵公司服務熱忱不變的承諾。