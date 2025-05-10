　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵黑名單規定鬆綁「1個月3次未取票放寬為6次」　可停權1個月

▲▼ 台鐵員工「五一勞動節不加班」 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台鐵訂票不付款列黑名單規定鬆綁。（資料圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

過往訂台鐵車票，1個月內累計3次訂票不付款，將列黑名單，不過台鐵近日修改規定，即起鬆綁為訂票1個月內6次沒付款才列黑名單，可停權一個月不能訂票。台鐵公司表示，因逾期未取票比例從3成大降為不到1成，加上部分旅客因未注意忘記付款並非故意違規，因此調整停權規定。

台鐵近日悄悄在官網公告，4月14日起，旅客訂票未付款會被停權1個月紀錄，從1個月內累積3次放寬為6次，已完成網路付款之訂單不列入計算。旅客在4月14日前已被停權者，於停權期滿後依新規定辦理；如逾期未付款之紀錄發生在新措施實施前，系統仍會一併納入計算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對訂票沒付款列黑名單規定鬆綁，台鐵公司說明，台鐵訂票停權措施旨在減少無效訂單、確保座位資源有效利用，並兼顧旅客彈性與公平性。

台鐵指出，本次調整主要考量減少非惡意違規影響，部分旅客，特別是外籍旅客或訂票需求較高的旅客，因不熟悉規定或臨時行程變動，無法如期完成付款，導致停權。考量台鐵新式城際列車投入營運，運能大幅提升，且現行訂票日期已延長28天以上，部分旅客因未注意而累積未付款紀錄，並非故意違規。

此外，台鐵指出，訂票停權規定調整也考量兼顧短途旅運需求，依統計數據，近5年逾期未取票比率由30.9%降低至9.2%，逾期未付款訂單集中於乘車日前3日內，週五至週日占比最高，顯示短途旅客，特別是平日通勤旅客，較少發生逾期未取票情況。現行停權措施若無彈性調整，可能對短途通勤旅客造成不便，進而影響台鐵公司收入。

台鐵公司強調，停權機制原設計在於避免旅客訂票後未取票或取消訂票，影響其他旅客訂票權利。台鐵公司提醒旅客完成訂票後務必於取票期限內完成付款或取消訂票，以確保自身訂票權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉！　官方聲明：虧損到無法營業
美國警告：烏克蘭恐有「重大空襲」！
新增國定假「台積電超淡定」！網：靠夭的都是賺不到錢的
快訊／國家警報響！　大雷雨轟3縣市
台北一早風雨大！「天空突然變暗」畫面曝　網喊：颱風等級
2歲童「UNIQLO展示櫃大便」　網紅夫妻被炎上：長大會有多
高雄男撞死19歲單親高職生！　阿嬤接死訊崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北部雷聲隆隆、高雄沿海閃電　鄭明典：鋒面+地形產生的雨勢

白沙屯進香近尾聲！回宮後「閉關12天」才開爐　專家解釋了

快訊／大雷雨轟中部3縣市　國家警報響

台北一早風雨大！「天空突然變暗」畫面曝　網喊：颱風等級的

新增國定假「台積電超淡定」！網酸：靠夭的都是賺不到錢的

2歲童「UNIQLO展示櫃大便」　網紅夫妻被炎上：長大會有多崩潰

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝

台鐵黑名單規定鬆綁「1個月3次未取票放寬為6次」　可停權1個月

台東夜空出現「神祕藍球」　氣象署：不是天氣現象

虎航單程799元、華航飛日本免萬元　5大航空優惠「最短限時4天」

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

北部雷聲隆隆、高雄沿海閃電　鄭明典：鋒面+地形產生的雨勢

白沙屯進香近尾聲！回宮後「閉關12天」才開爐　專家解釋了

快訊／大雷雨轟中部3縣市　國家警報響

台北一早風雨大！「天空突然變暗」畫面曝　網喊：颱風等級的

新增國定假「台積電超淡定」！網酸：靠夭的都是賺不到錢的

2歲童「UNIQLO展示櫃大便」　網紅夫妻被炎上：長大會有多崩潰

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝

台鐵黑名單規定鬆綁「1個月3次未取票放寬為6次」　可停權1個月

台東夜空出現「神祕藍球」　氣象署：不是天氣現象

虎航單程799元、華航飛日本免萬元　5大航空優惠「最短限時4天」

北部雷聲隆隆、高雄沿海閃電　鄭明典：鋒面+地形產生的雨勢

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！道歉文二次攻擊　她出手提告

外媒：習指定公安部長出席中美會談　芬太尼問題料成焦點

談「中國式現代化」承載和平期望　仇開明：發展兩岸關係出發落腳點

美國警告：烏克蘭恐有「重大空襲」！　籲公民準備避難

母親節優惠！買牛肉麵贈乾拌麵　秀100分考券「烏龍麵買一送一」

營建署貪官收賄百萬、千顆蜆錠！代價慘曝光　廠商送錢判6月

五月天「五月之約」竟有遺憾！　「10年沒過母親節」原因曝光

南京三民站附近巷弄3家美食　亓家蒸餃超高人氣、老字號清蒸肉圓

白沙屯進香近尾聲！回宮後「閉關12天」才開爐　專家解釋了

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

生活熱門新聞

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

快訊／台北市「國家警報」響！　雷雨轟北北桃

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

快訊／16縣市大雨特報！下到入夜

台東人深夜驚見神祕光球　6秒爆閃

白沙屯轎班為何勇字衣　內行人曝原因

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝

白沙屯信徒「帳篷抓到女賊」　聽到1句話心軟放人

下半年「多放3國定假」請假攻略來了！

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

台東深夜驚見「超亮藍球」閃6秒！　鄭明典回應了

台東夜空出現「神祕藍球」　氣象署：不是天氣現象

2歲童「UNIQLO展示櫃大便」　網紅夫妻被炎上：長大會多崩潰

更多熱門

相關新聞

電車線斷落18小時後才恢復行車　台鐵道歉曝困難點

電車線斷落18小時後才恢復行車　台鐵道歉曝困難點

台鐵昨(8日)下午1時18分汐止到七堵間中正線電車線斷落，超過18小時才搶修完成，也導致今晨27列車大誤點，台鐵公司今(9)日下午也在臉書上致歉，並說明因受損範圍長達2公里，受損涵蓋吊掛線及穩定臂逾50支、接觸線逾26桿，修復範圍較大導致。

移工台鐵忘帶走400萬超越陳明文300萬　嘉檢說明2案差異

移工台鐵忘帶走400萬超越陳明文300萬　嘉檢說明2案差異

台鐵響應博物館日推「幸福食客便當」　5/12限定8天開賣

台鐵響應博物館日推「幸福食客便當」　5/12限定8天開賣

越籍移工400萬現金掉台鐵　被問原因僅回：我不知道

越籍移工400萬現金掉台鐵　被問原因僅回：我不知道

台鐵通勤時段27列車大誤點　電車線修復恢復通車

台鐵通勤時段27列車大誤點　電車線修復恢復通車

關鍵字：

台鐵訂票停權黑名單未付款旅客

讀者迴響

熱門新聞

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

增5天假中小企業成苦主！他揭勞資雙輸局面

傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面