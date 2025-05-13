離譜！台女闖日飯店浴場偷拍　21張照片全PO網惹眾怒

▲陳姓女子遊北海道，竟偷拍飯店浴場內部。（翻攝自陳女臉書）

圖文／鏡週刊

台灣又爆出旅日失格旅人事件！一名陳姓女子與杜姓丈夫日前至日本北海道度假，入住留壽都渡假酒店期間，竟無視浴場門口的禁止拍攝告示，擅自闖入並偷拍。離譜的是，所拍攝的並非空景，畫面中清楚可見其他住客正在裸身泡湯、淋浴的畫面。該照片甚至被上傳至臉書公開，引發網友撻伐，痛批她行為脫序、根本是「文盲」。

根據陳姓女子的臉書動態顯示，她並非首次出國，3月才曾造訪日本。本月約在上週二（6日）再度啟程，前往北海道賞櫻，一路遊歷旭川、札幌、小樽，最後入住知名的留壽都渡假酒店。該酒店位於北海道二世古旁，是當地最大的滑雪度假村，每年冬天吸引無數滑雪迷前來朝聖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男湯與女湯皆有住客入鏡、裸身泡湯或淋浴的畫面。（翻攝自陳女臉書）

沒想到風波就發生在入住期間。事發當天，陳女還在臉書開心寫下：「酒店泡湯！有室內室外。泡完喝杯水！很舒服。」但貼文下方卻附上多達21張飯店浴場的內部照片，其中不乏疑似男湯與女湯皆有住客入鏡、裸身泡湯或淋浴的畫面。最諷刺的是，其中一張還拍到浴場門口明確標示「禁止攝影」的圖示，畫面中甚至有人側目怒視，陳女卻似乎渾然不覺已違法。

▲畫面中甚至有人側目怒視，陳女卻似乎渾然不覺已違法。（翻攝自陳女臉書）

▲浴場門口明確標示「禁止攝影」的圖示。（翻攝自陳女臉書）

照片曝光後，立刻引發眾怒，許多網友湧入留言痛批：「太離譜了！禁止攝影寫得清清楚楚，也是基本的常識，這是犯法的行為，你還放上公開的網路。」「浴場不可拍照」、「你為什麼不拍自己洗澡的樣子給大家看？」「丟臉死了」，批評聲浪持續延燒。

▲陳女夫婦已返台。（翻攝自陳女臉書）

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿



更多鏡週刊報導

獨家／偷拍日本浴場還PO網！ 身分起底竟是「竹雕國寶大師」愛女

曼谷倒塌大樓「他死了她獨活」 小情侶婚禮夢想破碎變喪禮

這次不是中國！2台男混入空中展非法拍美軍戰機 遭韓警逮捕