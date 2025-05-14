分手還勾勾纏！高雄醋男撂人約情敵談判　一下車就亮刀開打

▲警方到場時，孫姓男子和洪嫌報在一團。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區昨(13日)晚間發生砍人案！一名洪姓男子不滿孫姓男子與他現任女友分手後，兩人私下還藕斷絲連，氣得約孫男到公園談判，洪男還約了3名男子到場助陣，見面就是對孫男一陣猛毆，還持西瓜刀將他砍傷。警方目前逮捕洪姓主嫌、吳姓共犯，仍有2人在逃。

事發在13日晚間10點多，警消獲報，鳳山區新國街發生打架糾紛。警方到場時，發現2名男子抱在一團扭打，大聲喝斥後，先將一名40歲洪姓男子逮捕，並在公園查獲一把西瓜刀、刀鞘。另一名35歲孫姓男子的左手臂則遭到刀子砍傷，現場血跡斑斑，經救護人員處置後，緊急送醫救治。

▲洪姓主嫌當場遭逮。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，遭逮的洪姓男子與被害人孫姓男子為感情引發糾紛，洪男不滿現任女友與前任男友(孫男)在分手後還藕斷絲連，洪嫌知道後氣炸，主動約孫姓男子到公園談判，撂話要處理他，不僅找了吳姓嫌犯開車接應、2名共犯幫忙助陣。

昨日吳嫌開車載洪嫌等3人到場，一車人下車就對孫男拳頭伺候，孫男則和洪嫌抱在一起扭打，一不注意，左手臂遭到西瓜刀砍傷濺血，吳嫌和2名共犯見好就收，迅速開車逃逸。

警方表示，吳嫌於14日凌晨1時許到案說明，另2名動手的共犯仍在逃，但已掌握嫌犯身分，將追緝到案，將依妨害秩序、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。