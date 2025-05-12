食品廣告執法如行文字獄　衛福部回應將採「輔導先行」

▲立委陳瑩上個月在立法院質詢時怒批，現行《食品及藥物廣告標示或醫療效能認定準則》管得太嚴。（資料照／記者劉亮亨攝）



記者黃稜涵／綜合報導

「健康是人民的權利，不是衛福部的專利！」立委陳瑩上個月在立法院質詢時怒批，現行《食品及藥物廣告標示或醫療效能認定準則》管得太嚴，把「健康」和「治病」混為一談，結果不只讓廠商綁手綁腳，連民眾想要獲得健康資訊都變得困難。日前陳瑩再度於立院質訊中關切法規修正進度與執行標準，對此，衛福部食藥署署長姜至剛回應：「目前是以『輔導先行』為原則」，並承諾未來會持續溝通、釐清用詞標準。

陳瑩指出，現行法規缺乏明確標準與用語指南，許多常見詞句如「提升免疫力」因未列入正面表列，而遭認定為違規內容。「這根本是文字獄，中文太難了，業者無所適從。」陳瑩質疑在準則未修正前的過渡期，應有明確執行依據，並要求衛福部一週內提出「可使用詞句清單」與「類似詞句認定邏輯」，避免民眾與產業陷入灰色地帶。

姜至剛指出，保健食品的功能性描述確實面臨挑戰，語句空間被限制，容易造成誤會，他表示食藥署已啟動討論修正，會讓用詞更精準、也更符合產品實際功效，並強調：「現在與未來，我們都會以『輔導先行』為原則，盡可能提供業者說明與改善空間，而非直接祭出裁罰。」

▲陳瑩(左)再度質詢《醫療效能認定準則》修法進度，衛福部食藥署署長姜至剛(右一)回應：「目前是以『輔導先行』為原則」。（圖／翻攝自立法院議事既公報資訊網）



至於外界關心，已經開罰的業者是否有機會申訴或撤銷？姜至剛表示，因部分案件已進入地方衛生局處理，涉及司法性質，需依法審酌個案。但未來在準則明確化後，會提供更一致的標準與裁量依據，降低執法爭議。

陳瑩提醒，修法方向若仍模糊、用詞若仍抽象，將無法真正解決產業痛點。她舉例表示，同一句話在不同執法人員眼中可能產生不同認定，正因標準過於抽象，導致同樣的廣告可能在某縣市合格、在另一縣市卻違規。

在全民健康意識抬頭的時代，民眾愈來愈關心自己吃進去的是什麼、怎麼照顧自己，政府要管安全沒錯，但也要讓資訊流通，不該一管就過頭。陳瑩強調，衛福部應加快腳步，修出一套既保障民眾健康，也尊重知情與選擇權的制度，讓健康資訊更開放、更透明，才是真正為人民把關。