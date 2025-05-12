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拿坡里限時10天「炸雞桶買1送1」　麥當勞APP本周優惠一次看

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞桶限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

5月繳稅季也能省荷包！速食品牌「拿坡里」推出全新「6塊青花椒炸雞桶」，胸排以青花椒與多種天然辛香料醃製而成，打造香麻滋味，即日起正式上市，限時10天可享「買1送1」優惠。麥當勞APP本周優惠也出爐，小薯、薯餅、勁辣香雞翅皆可享買1送1。

拿坡里推出新品「青花椒炸雞」，胸排以青花椒與多種天然辛香料醃製而成，再裹上獨家脆皮炸雞粉現點現炸，口感香麻不嗆辣，即日起於全門市正式開賣，至5月21日前可享「買1送1」優惠，期間凡外帶或內用青花椒炸雞桶（內含6塊青花椒胸排），即可免費吃「義式雞翅桶（內含6隻雞翅）」，特價390元。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里找來美廉社推出「涼夏雞加酒」組合。

優惠期間再加碼找來美廉社推出「涼夏雞加酒」組合，6塊炸雞加3罐精選啤酒只要390元；凡點購任一拿坡里套餐加價129元則可獲得指定500ml啤酒3罐。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼麥當勞勁辣香雞翅。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞APP本周限定優惠也出爐，不僅有小薯買1送1、雞塊免費送等好康，歡樂送更祭出4大品項買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至5月14日）
1. 單點小薯買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至5月18日） 
1. 單點捲捲薯條特價55元 
2. 單點雙層四盎司牛肉堡送中薯
3. 單點勁辣雞腿堡特價69元
4. 單點火腿蛋堡特價45元 

●門市限定（使用期限：5月16日至5月18日）
1. 買超值全餐送4塊麥克雞塊

 ●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至5月20日）
1. 單點薯餅買1送1 
2. 單點冰焦糖奶茶買1送1
3. 單點大薯買1送1 
4. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）買1送1

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