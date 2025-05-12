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高譚市再現？高雄酒駕奪命、凶殺案連環爆　僅4天釀3死6傷

記者賴文萱／高雄報導

高譚市再現？高雄市自9日起治安亮起紅燈，接連發生多起凶殺、持槍搶車、酒駕奪命等重大社會事件，僅短短4天6起事故就造成3人死亡、6人受傷。高雄市長陳其邁雖震怒嚴厲要求警方嚴格執法，但連續事件已讓整體社會惶恐不安，網友不滿直呼，「除了怒，還能改善什麼？」

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧近日事件，9日凌晨，高雄一名抓漏工程姓男子疑似不滿老丈人長期瞧不起他，酒後與陳姓妻子發生爭吵後，竟一怒之下持刀刺殺妻子，而2人所生的4月大的女嬰就在一旁。警方趕抵現場後發現，33歲陳姓妻子倒臥臥室血泊之中，送醫搶救仍宣告不治。

▲▼高雄2嫌持槍劫車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄2嫌持槍劫車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

然而，凶殺事件不久後，9日上午11時許再發生一起警匪追逐事件。鳳山分局在追緝2名因感情糾紛而涉嫌恐嚇的男子時，因2嫌拒捕，雙方展開警匪追逐。 警方從鳳山一路追到大寮，而2名嫌犯途中闖入大寮一間工廠，持槍抵住一名司機的頭部，要求司機下車，隨即劫走貨車逃逸。後經線上警網攔截圍捕，才雙雙落網。

工廠老闆還原挾持驚魂，強調有告訴司機「人安全最重要」，透露劫車過程不敢多說什麼、也沒追車，「追出去如果被開槍，不就是很衰？」

同樣也在9日，三民區當天晚間7點左右發生一起當街殺人案。36歲趙男與友人21歲林男在吃晚餐時，突遭趙男突遭人持刀攻擊，導致右手臂、右大腿撕裂傷，2嫌犯隨後由附近巷弄跑步逃逸。

案發後警方與刑警大隊立即組成專案小組，直至今日12時許才在苓雅區憲政路一處汽車旅館將2嫌許男、李男查獲拘提到案，並依殺人未遂罪嫌將許等2人移送高雄地檢署偵辦。

在9日3起社會事件後，高雄的不平靜卻未有消停，母親節前夕，10日凌晨三民區同盟三路、九如三路口發生震驚社會的酒駕奪命悲劇。 一名36歲工地主任鄭男酒駕上路，開車猛撞3輛機車，其中一對高職高三生情侶遭撞飛，19歲李男當場慘死，後座顏姓女友頭部重創，開完刀後至今未清醒，仍在加護病房，尚未脫離險境，其餘遭撞3人則受有輕傷。

▲▼酒駕撞死騎士。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼工地主任酒駕撞死高職學生。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼酒駕撞死騎士。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，車禍死者19歲李姓高職生，父親仍在服刑中，他從小由阿嬤拉拔長大，阿嬤接獲死訊後崩潰不已。阿嬤與姑姑們在殯儀館情緒崩潰，癱軟難以行走。

鄭男被帶到殯儀館接受檢方複訊時，原本坐在椅子上的姑姑，按耐不住情緒，立刻站起試圖毆打鄭男，淚吼「一個19歲小孩子撞死掉！你喝什麼酒啊？」、「殺人犯」、「我一個19歲姪子被你殺了！」李母在母親節前夕接獲死訊，緊急從新北市板橋區南下高雄見兒子最後一面，場面令人鼻酸。

11日上午，高雄市立殯儀館也爆發一起驚人傷人事件。一名31歲吳姓男子因1萬元債務糾紛與32歲陳姓男子在公祭現場起口角，雙方爭執聲音引來一旁27歲楊姓男子不滿。楊男上前勸阻，卻與吳男爆發衝突，竟一怒之下持多功能工具刀刺向吳男腹部後逃逸，導致現場驚慌一片。

而酒駕奪命事件事隔短短2天，12日凌晨又有一名67歲蔡吳姓婦人下班後騎車返家，結果在路口遭連闖5個紅燈的保時捷撞上慘死。初步了解，肇事駕駛洪男曾在2019年酒駕拒測，當時除了被開罰9萬元外，也被吊銷汽車駕照，因此洪男本次是無照酒駕上路，造成無辜婦人慘死的悲劇。

▲▼高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼保時捷男酒駕撞死婦人現場畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄保時捷酒駕撞死人。駕駛遭上銬逮捕。（圖／民眾提供）

婦人女兒悲痛表示，母親是聾啞人士，退休後被找回去三溫暖上班，沒想到母親節還沒來得及吃飯慶祝，竟接獲不幸噩耗。她認為政府應該將酒駕刑期判重，「因為他們覺得撞死人不會怎樣」。

高雄3天發生2起酒駕奪命慘劇，陳其邁今上午受訪此事強調，他已嚴厲要求警局必須要嚴格執法，用最重的刑責處罰，來杜絕酒駕。

高雄市警察局長林炎田則說明，市長一直強調零容忍，警方上個禮拜已針對轄內505處業者加強宣導，3天2件酒駕警方都採取迅速處理、依法建請嚴辦，第一件當事人已經收押在案，第二件也會建請檢察官聲押。

林炎田表示，針對酒駕零容忍，今年編排了1250班次，針對625處場所來做路檢盤查，動用了2555位警力，相較去年同期強度都增加。近期除了持續綿密的做3天路檢盤查外，也會跟業者一起防制，並針對酒駕累犯來做約制，同時呼籲民眾勇於檢舉，也會加強相關酒駕防制的宣導。

不過，短短4天接連發生6起社會重大事件，共造成3人死亡、6人受傷，陳其邁雖震怒嚴厲要求警方嚴格執法，但連續事件已讓整體社會惶恐不安，也激起眾多網友不滿情緒，直呼「除了怒，還能改善什麼？」、「人命在台灣越來越卑微」、「台灣的法律真悲哀啊」。

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