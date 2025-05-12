衝彰化「清晨名店」吃湯包...門前狂燒胎　台北猴惡搞這下慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化秀水鄉彰水路一間知名湯包店前，6日凌晨4時許發生一起危險駕駛事件，一輛小車在湯包店前大馬路上甩尾轉圈，刺耳的燒胎聲嚇醒附近居民，引發眾怒，警方獲報後立即調閱監視器，迅速鎖定涉案車輛及駕駛，並依違反《道路交通管理處罰條例》及公共危險罪嫌偵辦。

▲駕駛在湯包名店前炫技甩尾燒胎。（圖／民眾提供）

根據監視器畫面，事發時天色雖暗，但彰水路上仍有車輛通行。該名駕駛在湯包店前開著一輛掀背車，起初打著左轉燈停在路邊，待前方車輛通過後，突然猛踩油門，在路口甩尾炫技急速甩尾轉了1圈半，輪胎摩擦地面發出尖銳聲響，柏油路上更留下明顯的燒胎痕跡。隨後，駕駛無視雙黃線違規跨越，揚長而去。

▲駕駛在湯包名店前炫技甩尾燒胎。（圖／民眾提供）

巨大的燒胎噪音驚醒許多仍在熟睡的居民，不少人氣憤不已，紛紛報警要求警方處理，轄區秀安派出所接獲通報後，立即調閱周邊監視器，確認該車駕駛行為已違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「危險駕駛」規定，最高可處3萬6千元罰鍰，同時因涉公共危險罪，警方將全案移送彰化地檢署偵辦。

男子坦承，他從台北南下買了湯包後，開車在店門口燒胎，至於違規惡搞原因，有待警方進一步了解；而該家湯包店是彰化縣秀水鄉的名點，由於從清晨四點多開買，是許多當地民眾的「不能說的店」。

警方強調，道路非賽車場，任意甩尾、燒胎等危險行為，不僅危及自身與他人安全，更可能觸犯刑法。目前警方已通知該名20歲駕駛到案說明，後續將依法究責，同時提醒民眾應遵守交通規則，防制類似危險行為再度發生。

▲道路及人行道燒出一道道燒胎痕跡。（圖／民眾提供）