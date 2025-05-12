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聾啞母忙上班沒過母親節！遭酒駕男「連闖5紅燈」撞死　女兒心痛

▲▼ 母親下班返家遭酒駕保時捷撞死，女兒認為酒駕應該要重罰。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲母親下班返家遭酒駕保時捷撞死，女兒認為酒駕應該要重罰。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞、黃資真／高雄報導

高雄近日連續發生2起酒駕奪命悲劇，今(12日)凌晨騎士蔡吳姓婦人(67歲)下班後騎車返家，結果在路口遭連闖5個紅燈的保時捷撞上，送醫搶救仍不治。女兒表示，母親是聾啞人士，退休後被找回去三溫暖上班，認為政府應該將酒駕刑期判重，「因為他們覺得撞死人不會怎樣」。

死者女兒表示，父親是載魚獲的司機，母親原本已經退休，後來因三溫暖人手不足，才回去上班，昨天因為媽媽因為有排班，並沒有特地慶祝母親節吃飯。提及母親傷勢，女兒說從外觀看起來並沒有明顯外傷，但肚子有腫大情形，到院時醫生有說可能是內臟出血所致，後續會再進行解剖，希望查明母親死因。

▲▼高雄保時捷男酒駕撞死婦人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事蔡男移送地檢署複訊。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

女兒沉痛地說，酒駕很過分，明明計程車費也不多，疑惑為何不叫車，也希望政府能夠把酒駕判重一點，「因為判太輕他們覺得無所謂，被抓到不會怎樣，撞死人不會怎樣。」

警方初步調查，肇事駕駛蔡男在連闖中華同盟路口、中華環河路口、中華大順路口、裕誠大順路口後的4個紅燈後，最後在大順龍得路口闖紅燈撞死女騎士，稍早警詢後酒駕致死、過失妨害舟車行駛安全罪移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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