阿嬤級酒駕慣犯！繳清36萬守住保單　自認冤枉辯「代謝變慢」

▲新北市1名林姓酒駕慣犯嬤（藍衣）拖欠36萬元罰鍰被移送強制執行，到案抱怨挨罰很冤枉，懷疑自己年紀大、代謝變慢了。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北1名林姓婦人是酒駕累犯還曾因此入獄過，去年（2024年）騎機車再被查獲酒測值超標，挨罰36萬元置之不理，經移送行政執行署新北分署強制執行，扣押她為孫子投保、僅剩最後1期就完繳的壽險保單，林婦聽勸才請女兒幫付清罰鍰，保住給孫子的保障，但她仍自認挨罰很冤枉，「可能年紀大，代謝變慢了」。

現年60多歲的林婦，近15年來酒駕被判刑定讞4次，因無肇事，多半易科罰金或易服社會勞動結案，僅曾短暫入獄服刑3天，去年5月晚間，她騎機車在土城區被警方攔檢，查獲她酒測值超標且為10年內第2次，又無照駕駛，被移送新北市府交通事件裁決處裁罰36萬元。

林婦置之不理，連同滯納機車燃料使用費750元，被移送新北分署強制執行，她名下無財產，僅有1張以自己為要保人、20年前替孫子投保的1張壽險保單，若解約可取回保單價值準備金50多萬元。

新北分署先扣押這張保單，日前請林婦到案對於是否解約保單的意見，林婦抱怨挨罰當天僅跟朋友小酌，竟然酒測沒過，她覺得不可思議，懷疑自己可能年紀大、代謝變慢了，挨罰很冤枉，她沒錢繳罰鍰，若解約保單「要執行就執行吧！」

▲林婦的女兒（黑衣）幫忙付現繳清36萬元酒駕罰鍰，保住林婦替孫子投保的壽險保單免於被扣押解約。（圖／行政執行署新北分署提供）

反而是承辦書記官替林婦著想，跟她分析這張保單僅剩1期保費就全部繳清，身為被保險人的孫子將有更多保障，若自行付清罰鍰就不必強制解約保單。林婦覺得有理，找女兒帶現金來替她繳清全部罰鍰與欠費，順利結案。

新北分署呼籲民眾切勿酒(毒)駕，以免害人害己，若遭受裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免被強制執行、並影響家人，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕罰鍰案件持續強力執行的決心。

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