騎士怒急煞「綠燈為何不倒數？」　全場打臉曝關鍵：事故率更高

▲原PO希望綠燈也能設置秒數。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

就怕黃燈秒數跳得突然，一名騎士主張，如果綠燈也能設置倒數計時器，他反而不用擔心急煞或要猛衝。文章引發兩派網友討論，「支持秒數，不然很怕過到一半突然紅燈」、「會有一堆人壓秒衝線」。事實上，交通部運輸研究所曝數據，兼具綠燈、紅燈倒數計時器，肇事件數反而成長1成9。

一名男網友在Dcard納悶直呼，他騎車上路有一段時間了，每當路口忽然閃黃燈，「都要突然衝刺或煞車...有夠煩」，因此令他好奇詢問，「為什麼綠燈不設秒數呢？」

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文章曝光後，部分網友也支持，「我也想過一樣的問題，支持綠燈設置秒數」、「我覺得可以改快速閃爍」、「支持秒數，不然很怕過到一半突然紅燈（尤其是走路過斑馬線，那實在危險）」、「真的！上班會經過一個路口（小綠人不準，因為行人很早就紅燈了），尖峰時段跟離峰時段的規則是不一樣的，下個路口明明還是綠燈，怎麼突然我這裡就黃燈了，天啊崩潰...每天都在玩猜猜樂？」「我都偷看小綠人秒數」。

但另一票網友卻搖頭回應，「綠燈數秒感覺更容易發生車禍，看到剩幾秒趕快拼加速，然後意外就發生了」、「會有一堆人壓秒衝線」、「覺得設了沒什麼用！紅燈秒數一到，明明還沒變燈，卻老是有人直接衝出去有秒數只會讓那些人油門加更多，然後這兩種人相遇的機會就更大了」、「台北很多主幹道綠燈也不連貫，導致很多人都是一綠燈就衝，去搶下一個綠燈」。

事實上，交通部運輸研究所曾對全台187個設有倒數計時器路口，經過1年交叉比對、統計後，發現設置綠燈倒數計時器，肇事件數竟成長1倍；兼具紅燈和綠燈倒數的計時器路口，肇事件數則成長1成9；而唯一下降的是設置紅燈倒數計時器路口，肇事件數減少5成。