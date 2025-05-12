獨／高雄3天3起凶殺案！2男南下尋仇砍人　街頭到殯儀館都染血

▲高雄市警察局三民一分局轄區驚傳尋仇殺人。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區9日晚間7點左右發生一起當街殺人案！一名男子被人用刀砍傷，嫌犯隨後逃逸。傷者被送往醫院搶救，警方表示嫌犯已經在三民區憲政路的一家汽車旅館落網，正帶回分局偵辦當中。這已經是高雄市從9日開始傳出的第三起殺人案件。

兩名男子疑似從北部南下高雄尋仇，在三民區建國二路一家知名碗粿店附近與被害人相遇，被害人當場遭砍傷，涉案兩名男子立刻逃逸，被害人被送往醫院急救，暫時沒有生命危險。警方表示，經過3天的追查，目前已經在三民區憲政路的一家汽車旅館抓到涉案嫌犯，正帶回分局偵辦。

這起案件已經是高雄市從9日以來，傳出的第三起殺人案。9日凌晨0時，楠梓區一名45歲程姓男子報案自稱「我殺了妻子」，警方趕抵現場後發現，33歲陳姓妻子倒臥臥室血泊之中，趕緊將人送醫搶救，但仍宣告不治。

據悉，程男從事抓漏防水工作，疑似雙方婚姻不被岳家看好，程男不滿長期受妻子娘家人挖苦、輕視，9日凌晨他與妻子發生口角，情緒瞬間引爆，便持廚房水果刀刺殺妻子，釀成大禍。事後他在家門外怒吼「老丈人瞧不起我！自己敢作敢當，已經報警自首」，後續被依殺人罪送辦。

另外，高雄市立殯儀館11日也爆發一起傷人事件，31歲吳姓男子因1萬元債務糾紛，與32歲陳姓男子在公祭現場起口角，雙方爭執聲音引來一旁27歲楊姓男子不滿。楊男上前勸阻，卻與吳男爆發衝突，楊男一怒之下持多功能工具刀刺向吳男腹部後逃逸，也造成現場民眾恐慌。