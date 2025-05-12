跳蚤市場「買50元氣氛燈」點亮笑了！老司機狂洗版：出入平安

▲房間開了氣氛燈後，讓不少老司機倍感親切。（圖／爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在跳蚤市場買了50元的氣氛燈，沒想到點亮後，整個房間瞬間有種情慾按摩店的既視感，讓他不禁笑說，「莫名的親切感！」而畫面也釣出大票老司機，洗版壞笑「人間真情何處在，一個小時3000塊」、「少年欸~這邊是做服務的喔」。

網友日前在「爆廢公社公開版」發文表示，「今天去跳蚤市場花了50元買的氣氛燈，裝上去點亮後，有種似曾相似的感覺，莫名的親切感湧入我的心裡。」

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只見昏暗的房間裡透著紫光，床頭還擺放著心型枕頭，不免讓人聯想到聲色場所。對此，網友們紛紛回應，「這是懂氛圍的」、「那些寒冷夜裡，這盞燈溫暖了多少孤寂的心」、「什麼都曖昧了起來」、「畫面很有味道」、「車室燈也是，上次手殘買到粉紫色，車子變行動貓仔間」、「也有鬼片的氛圍」。

而PO文也釣出大票老司機，留言笑說「大哥，你的時間快到了剩10分鐘喔」、「廁所還要有美琪藥皂」、「葛格翻正面喔」、「千山萬水總是情，給點折扣行不行」、「懂的都懂」、「還要加上擴香」、「祝生意興隆」。

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