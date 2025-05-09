日本泡姬PO文「找一起玩樂的人」有急事！過來人秒懂：快檢查

▲泡姬緊急發文找人。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者施怡妏／綜合報導

日本風俗店為當地另類特色之一，更吸引來自世界各國的男性朝聖，不過一名「泡姬」緊急發文，尋找過去幾個月「曾跟她一起玩樂的人」，有一件急事想要告訴對方，文末還附上兩個哭臉表情。貼文曝光，台灣網友驚呼「恭喜中獎！」還有過來人透露，曾接過風俗店的國際電話，請客人去做檢康檢查。

有網友在Threads發文，偶爾會在社群X看到日本泡姬（性工作者）貼出緊急尋人啟事，有重要的事情要告訴客人，「但不是我們想的那種好康，所以不用羨慕日本人可以無套，對外國人的差別待遇，反間接保障了各位 」。

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他貼出截圖，日本「泡姬」在社群X發文，如果在過去幾個月曾一起玩過，「請聯繫我！！！我有件事情需要緊急告訴你」，文末還貼上兩個哭臉表情。不過，實際到泡姬的X查看，文章似乎已經被移除了。

貼文掀起熱論，台灣網友表示，「至少很負責啦，還會告知耶」、「這就是職業道德嗎，要是交友軟體亂約的，自己怎麼死都不知道」、「運氣太差，不過出去玩真的至少自己能做到保護措施要做好」。有內行人留言，「我最近也有不少人私下聯絡我有這種害怕的情況，外國人一樣會遇到」。

還有過來人指出，曾接過日本打來的國際電話「我跟朋友去一間很高級的店玩過一次。回台灣第二天，那裡的工作人員特別打國際電話，叫我朋友去健康檢查。我朋友很幸運梅中」、「我兄弟之前還以為是國際詐騙，直到他全身開始有小紅莓，才趕快去看醫生」。

有網友留言「不是恭喜當爸爸之類的？」原PO回覆「其實也是有這個可能，但類似文章我在推特上看過不只一則，通常她們都是提醒客人也去驗一下」。