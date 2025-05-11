買麥當勞炸雞、薯條探監「全被退貨」原因曝！網笑：電影都有演

▲台北看守所。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

想去監獄探望親友，送食物有嚴格的規定，粉專「一級嘴砲技術士」表示，拎著炸雞、哼著歌，開心地去監所會客，沒想到「炸雞、薯條、可樂」卻被當場退貨，因為炸雞帶骨，薯條帶鹽，可樂屬於湯水，讓他哭笑不得，貼文掀起熱論。

粉專「一級嘴砲技術士」發文，帶著熱騰騰的麥當勞炸雞、薯條和可樂進去，原本以為是充滿誠意的「三寶套餐」，卻被一一打槍，因為炸雞帶骨，薯條帶鹽，可樂是湯水，因此全部退件，「最珍貴的，就是那種你必須自己做一遍才會知道的知識」。

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粉專進一步指出，「不是不能加鹽，而是表面不能有結晶的粉狀或是顆粒，速食店的薯條上面就有顆粒的晶鹽，那個不行」，而這些被退貨的美食，他只好自己獨享了。

貼文曝光，網友指出，「矯正機關都有非常跳躍的考量，比如西瓜不能是整顆的，怕你用針打酒精飲料進去」、「其實看似離譜的規定都有原因的」、「空心菜也不行，怕藏東西」、「電影重案對決有演，骨頭可以拿來攻擊別人」、「結晶狀粉末狀食物以及流質食物是明文禁止，其中一個考量應該是毒品藥品，另外一個是胡椒鹽類可以突襲戒護人員」。

網友建議，直接買會客菜最方便，「買外面會客菜比較好，還可以打電話訂，請店家幫送就好，會客菜菜色很豐富，他們都知道監獄的規定，很省事」、「監獄外面都有專門賣符合規定的會客菜」。

根據規定，會客菜每次限重2公斤，不能送含酒精、茶葉、結晶狀或粉狀（如鹽、糖、奶粉）食物、流質食物及冰凍食物。魚、肉類或長條狀莖管類蔬菜，需先行剁塊、切塊、切片、切段；海鮮類或堅果類食品需先去殼；罐頭類食品需先打開，去除湯汁，並另裝於透明塑膠袋。

貼文獲「一級嘴砲技術士」授權轉載。

