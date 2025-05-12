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大陸 大陸焦點 特派現場

戒糖3個月！35歲男「體重不降反升」健檢一堆紅字...醫揭原因

（示意圖／Pexels）

▲男子戒糖3個月，健檢仍一堆紅字，讓他想不透。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸北京市一名王姓男子今年35歲，因體檢指標出現「報警」而就醫。醫生發現，他雖然戒糖3個月，但平時常點外送的餐點，單份油脂含量高達60克，已經超過了每日食用油攝入推薦量的1倍。醫生表示，提到減重，很多人首先想到的是戒奶茶、斷甜品等，但減重不能只盯著糖份，還要注意減少油脂的攝入。

綜合陸媒報導，北京市的王先生今年35歲，近日發現體檢指標出現紅字，然而他明明已經戒糖3個月，狀況卻沒有改善，於是決定就醫，進行相關詳細檢查。醫生發現，王先生雖然戒掉糖份，但平時常點的外送單份油脂卻含量高達60克，已經超過每日食用油攝入推薦量的1倍。

醫生說明，一說到減重，多數民眾首先想到的是戒奶茶、斷甜品，但減重不能只盯著糖，還要注意減少油的攝入。貼文引發討論，網友紛紛留言「這麽高的油脂，他從來不覺得不健康嗎，還經常點？」「糖並不是單純意義上的甜，各種各樣的澱粉、水果」、「低糖低脂才能減呀」。

另外，也有人提到「戒糖的好處不止減重，身體的很多炎症類疾病、皮膚類問題，都跟糖有關，我痘痘肌好多年了反覆長沒斷過，就是靠戒糖治好的」、「吃鹽多，油膩多也會血糖高」、「鼓勵戒碳的別害人了，脫髮停經是一律不提啊，飲食清淡，乾淨碳水是可以吃的，改變飲食結構就行了」。

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