下波鋒面！　變天時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式下周三晚間8時地面氣壓及降水模擬圖（上圖左）顯示，鋒面仍在北部海面；最新美國模式下周三晚間8時地面氣壓及降水模擬圖（上圖右）顯示，鋒面觸及陸地。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，下周三(21日)歐洲模式模擬，鋒面仍在北部海面，並未觸及陸地，美國模式模擬鋒面則已觸及陸地，需再觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今天清晨氣溫明顯偏涼，各縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮16.1度，新北五股區16.5度，苗栗三灣鄉16.7度，各地區平地的最低氣溫約在17至20度。

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吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面在巴士海峽繼續南移，各地降雨停歇，先後轉為晴朗穩定的天氣，白天氣溫明顯回升、早晚涼。

吳德榮分析，周二、周三各地區持續晴朗無雲，白天晴熱乾燥，最高氣溫約升至35度，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫約在17度，日夜溫差大；周四至下周一各地晴時多雲，白天熱如炎夏，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下周二鋒面接近，各地晴熱，午後對流略增強，範圍略擴大；下周三歐洲模式模擬鋒面仍在北部海面，並未觸及陸地，美國模式模擬鋒面則已觸及陸地，但皆為期末模擬，不確定性大，各國模式持續調整中，需再觀察。