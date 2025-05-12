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快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的16.1度。氣象署指出，今日南部、東南部有局部較大雨勢發生的機率。

（圖／氣象署）

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▲▼今晨仍有水氣。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署今天清晨持續發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周二晨，蘭嶼、綠島、新北市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天鋒面位於巴士海峽，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率，但預計到了下半天，南台灣的降雨會逐漸趨緩；其他地區清晨之前仍有局部的零星降雨，白天起會陸續轉為多雲的天氣。

氣象署表示，清晨各地仍涼，中部以北及宜蘭、花蓮約18至20度，南部及台東約21、22度；白天東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升，各地高溫約25至28度；不過，入夜之後，中部以北及宜蘭、花蓮低溫仍約19至21度，南部及台東22至24度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周二水氣較少，天氣轉穩，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，晚間東北部、基隆北海岸也有局部短暫陣雨的機率；周三、周四環境為偏東南風，僅迎風面東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後基隆北海岸、大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，周五至周日環境轉為偏南風至西南風，上午各地仍為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨範圍略增，北部、宜花及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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