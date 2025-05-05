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妹子曝1招「終於改掉LINE ID」！一票人驚：馬上去試

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO驚呼，LINE可以改ID了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人當初設定LINE ID時，會把個人資訊參雜混進去，也讓詐騙有機可趁。而一名妹子驚呼，最近她嘗試寫信給LINE要更換ID，結果審核成功，因此把這實用消息分享給大家。文章曝光後，有網友苦惱直呼，自己帳號與色情網應召ID很像，常被私訊怪怪的事情。

一名女網友在Threads表示，最近她發現LINE終於可以改ID了，寫信申訴審核成功後，會有欄位可重設，而官方有特別提醒，設定ID時，請勿包含電話號碼、出生年月日，以及身分證字號等個人資料。

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底下網友熱議，「真假？我一定要把我的love改掉」、「怎麼改的」、「我要跟我老公說，他的ID有夠難聽，他都不好意思給人家哈哈哈」、「太好了！我以前小時候喜歡謝博安，把他的粉絲名當ID好尷尬」、「馬上去試試」、「我的ID有不知道哪個前任的生日」、「我的帳號不小心和色情網站其他人相同，每次都被私訊怪怪的事情！超級不堪其擾」。

事實上，LINE官方部落格日前就宣布，若ID含有電話號碼、身分證字號、以及出生年月日，就可聯繫客服進行更改，需明確描述「希望更改LINE ID」的原因，以便客服確認資格，同時強調只有一次重置機會。

步驟1：設定→支援中心→聯繫LINE客服小幫手，加入官方帳號。

步驟2：寫信給客服→服務類別（LINE、個人設定、LINE ID）→勾選「我想變更LINE ID」以及填寫原因、相關資料即可。

此外，官方也提醒，如果LINE ID無法再重置，或者不想讓他人透過ID搜尋，除了手動關閉「允許利用ID加入好友」功能外，能以QR Code或搜尋電話號碼的來方式加好友。

▼加入客服小幫手，並寫信要求更改即可。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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