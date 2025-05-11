　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中貿易第2天談判開始　川普讚首日取得重大進展

▲▼ 美中貿易談判10日展開。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中貿易談判10日展開。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與中國高層官員11日上午在瑞士日內瓦再次會晤，恢復貿易談判。

路透、美聯社報導，美中貿易談判10日展開，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表美方出席，中方則由國務院副總理何立峰領軍，雖然展開10小時的會談，但雙方均未對討論內容發表評論，也沒有暗示在減少嚴重貿易壁壘方面取得任何具體進展。

儘管如此，川普11日仍透過社群媒體發文稱，美中10日的會談取得重大進展，討論許多議題、達成多項共識，以友好但具建設性的方式進行。只不過川普並未透露太多細節。

CNN先前提到，儘管雙邊短期內達成協議的可能性不高，但若能針對彼此祭出的高額關稅進行部分撤回，將有助於減輕企業負擔、穩定市場信心，對依賴美中貿易的全球經濟也是一劑強心針。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）的資深研究員孫韻（Yun Sun）表示，這是貝森特與何立峰首次舉行雙邊會談，她坦言對於此行有具體突破並不抱期待，不過她也指出，「如果雙方能同步調降部分關稅，哪怕幅度有限，也會是正面訊號。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 1 8188 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後致歉
周天成台北賽收下亞軍　無緣賽史第5冠
Makiyo懇請大家：去看看判決書！　盼媽安息
獨／殯儀館驚傳殺人案！　公祭現場...民眾尖叫
上過《不熙娣》！網紅牙醫「恐同發言」遭網出征　本人道歉了
柯建銘預告：至少31位藍委被罷免　如龍捲風吹過無一倖免

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

來自地獄的魚？40kg冷凍鮪魚「擊倒」貨車司機　當場頭破血流

美中貿易第2天談判開始　川普讚首日取得重大進展

反制中國極音速飛彈！日本研發新武器「電磁砲」　將進行海上試射

奧古斯塔蝸牛「從脖子產卵」畫面首曝光　雌雄同體可活數十年

宏都拉斯哭了！「這國」今年對台已出口8000噸白蝦　爽賺逾5千萬

紐時：印度空襲戰火逼近巴國核武中心　驚動美國調停

換不換洙都沒用！南韓總統大選「三腳督」民調出爐　李在明遙遙領先

西班牙火災飄有毒「氯雲」　要求16萬人待在室內

菲律賓明期中選舉！馬可仕vs杜特蒂家族全面開戰　政壇迎來大地震

剛果暴雨洪災淹沒村莊　100多人死亡

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

來自地獄的魚？40kg冷凍鮪魚「擊倒」貨車司機　當場頭破血流

美中貿易第2天談判開始　川普讚首日取得重大進展

反制中國極音速飛彈！日本研發新武器「電磁砲」　將進行海上試射

奧古斯塔蝸牛「從脖子產卵」畫面首曝光　雌雄同體可活數十年

宏都拉斯哭了！「這國」今年對台已出口8000噸白蝦　爽賺逾5千萬

紐時：印度空襲戰火逼近巴國核武中心　驚動美國調停

換不換洙都沒用！南韓總統大選「三腳督」民調出爐　李在明遙遙領先

西班牙火災飄有毒「氯雲」　要求16萬人待在室內

菲律賓明期中選舉！馬可仕vs杜特蒂家族全面開戰　政壇迎來大地震

剛果暴雨洪災淹沒村莊　100多人死亡

iPhone電池要充到幾％才健康？專家給答案

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

賴執政「抗中保台」滿周年　趙建民：嚴重傷害台灣主權與兩岸關係

女買房6個月「小客人來拜訪」　20秒影片吸580萬次觀看

金鷲帥哥新秀中斷連8戰安打　盛讚古林球威喊話：下次一定討回來

獨／公祭現場男遭利器捅肚！民眾驚恐尖叫　高雄市殯低調處理

豬哥亮回來了！突現身舞台問安　王彩樺激動淚崩訴思念

粉絲拋棄媽媽「母親節來看偶像」　二代韓團偶像NIEL高EQ：把簽名轉送給她～

Makiyo母親節憶亡母「重提醉毆運將案」　她求看判決書盼媽安息

母親節驚魂！基隆民宅遭鋼珠射擊　住戶恐慌：在家也不安全

控訴澎恰恰仍欠債7千多萬　金主:希望國家伸援手

國際熱門新聞

中美談判　雙方快速離場引關注

「這國」今年對台已出口8000噸白蝦　爽賺逾5千萬

男後腦杓長出12公分「惡魔角」　醫生也傻眼

美國收到震驚情報　范斯促成停火

女師性侵2男童遭判30年：我深感羞愧

即／美中首日會談結束　川普：有重大進展

烏停火30天　「5國施壓俄」不遵守就制裁

印巴才宣布停火　克什米爾又發生爆炸

即／普丁提議：15日與烏克蘭重啟和談

債務危機！美財長揭「出事時間點」

烏英法德波最後通牒：俄若拒30天停火將祭大規模制裁

印軍力「碾壓」巴基斯坦　核武對峙恐怖平衡

約克夏一次拔16顆牙死亡　飼主求償1.48億

教宗解釋為何取名「良」　竟藏AI警訊

更多熱門

相關新聞

停火避免數百萬死　川普：擴大對印巴貿易

停火避免數百萬死　川普：擴大對印巴貿易

在印度與巴基斯坦宣布停火之後，美國總統川普在自家社群平台真實社群發文表示，印巴充分理解是時候停止可能造成數百萬人喪命的侵略行為，很高興美國能協助促成這項歷史性決定，雖然還沒討論過，但將大幅增加美國與這兩國之間的貿易。

印巴100小時停火　時間軸一次看

印巴100小時停火　時間軸一次看

約克夏一次拔16顆牙死亡　飼主求償1.48億

約克夏一次拔16顆牙死亡　飼主求償1.48億

美國收到震驚情報　范斯促成停火

美國收到震驚情報　范斯促成停火

中國貨船歸零　加州州長：美恐丟最大經濟體地位

中國貨船歸零　加州州長：美恐丟最大經濟體地位

關鍵字：

美中貿易關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

S媽母親節Po三女兒合影

全聯店員見「購物車有2物」超崩潰！同行爆共鳴

手術房「加一條被子收1000元」惹怒家屬！內行曝真相

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

18歲女遇害遺體待解剖　母哭喊令人鼻酸

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

白沙屯進香路線「早就排好」？朝天宮董座回應了

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

中美談判　雙方快速離場引關注

更多

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面