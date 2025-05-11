美中貿易第2天談判開始　川普讚首日取得重大進展

▲美中貿易談判10日展開。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與中國高層官員11日上午在瑞士日內瓦再次會晤，恢復貿易談判。

路透、美聯社報導，美中貿易談判10日展開，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表美方出席，中方則由國務院副總理何立峰領軍，雖然展開10小時的會談，但雙方均未對討論內容發表評論，也沒有暗示在減少嚴重貿易壁壘方面取得任何具體進展。

儘管如此，川普11日仍透過社群媒體發文稱，美中10日的會談取得重大進展，討論許多議題、達成多項共識，以友好但具建設性的方式進行。只不過川普並未透露太多細節。

CNN先前提到，儘管雙邊短期內達成協議的可能性不高，但若能針對彼此祭出的高額關稅進行部分撤回，將有助於減輕企業負擔、穩定市場信心，對依賴美中貿易的全球經濟也是一劑強心針。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）的資深研究員孫韻（Yun Sun）表示，這是貝森特與何立峰首次舉行雙邊會談，她坦言對於此行有具體突破並不抱期待，不過她也指出，「如果雙方能同步調降部分關稅，哪怕幅度有限，也會是正面訊號。」