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中國貨船歸零！　加州州長：關稅恐讓美國丟「最大經濟體」地位

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）減少逾30％貨運量。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）祭出對中國商品高達145%的關稅後，貿易戰效應迅速蔓延至美西港口，加州兩大港來自中國的貨船竟歸零，創下自新冠疫情以來首例。加州州長紐森更警告，高關稅政策恐讓美國失去世界最大經濟體的地位。

綜合外媒報導，涵蓋加州洛杉磯港與長灘港的聖佩德羅灣綜合港口（San Pedro Bay Complex）在6日尚有41艘來自中國的貨船駛入，但到了9日上午，竟一艘未見，創下疫情以來新低紀錄。

長灘港貨運量驟減35%至40%，洛杉磯港也少了逾30％，而如此急遽下滑讓港口高層感到憂心，長灘港行政總裁柯德羅（Mario Cordero）坦言，「目前的狀況令人警惕，取消航班與抵港貨船的減少，已超越新冠疫情最嚴峻時期。」

除加州外，其他美國主要港口也同步傳出貨運量劇減的情況，紐約與紐澤西港同樣陷入衰退，西雅圖港更在7日完全沒有貨船靠港，再次寫下疫情以來首例。

柯德羅指出，來自中國的貨物占長灘港總進口量超過六成，雖然這個比例已自2016年的72%下降至63%，但中國仍是美國最大進口來源。航運巨頭馬士基（Maersk）也表示，美中之間的貨運量比平常減少30%至40%。若無法達成貿易協議，情勢可能進一步惡化。

面對此一危機，加州州長紐森（Gavin Newsom）在本週釋出一段30秒廣告，向全美喊話，指責川普的關稅政策正在重創美國經濟，甚至可能讓美國失去「世界最大經濟體」的地位。

紐森在廣告中強調，加州躍升為全球第四大經濟體，靠的是創新力與對外貿易，「而不是孤立與懲罰。」

紐森指出，目前缺貨的是學童書包，但幾個月後可能輪到聖誕節玩具，高關稅最終懲罰的是美國家庭與消費者，「我們不能讓這些政策犧牲全國的未來。」

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