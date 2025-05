中國貨船歸零！　加州州長：關稅恐讓美國丟「最大經濟體」地位

▲美國加州洛杉磯港(Port of Los Angeles)減少逾30%貨運量。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)祭出對中國商品高達145%的關稅後,貿易戰效應迅速蔓延至美西港口,加州兩大港來自中國的貨船竟歸零,創下自新冠疫情以來首例。加州州長紐森更警告,高關稅政策恐讓美國失去世界最大經濟體的地位。

綜合外媒報導,涵蓋加州洛杉磯港與長灘港的聖佩德羅灣綜合港口(San Pedro Bay Complex)在6日尚有41艘來自中國的貨船駛入,但到了9日上午,竟一艘未見,創下疫情以來新低紀錄。

長灘港貨運量驟減35%至40%,洛杉磯港也少了逾30%,而如此急遽下滑讓港口高層感到憂心,長灘港行政總裁柯德羅(Mario Cordero)坦言,「目前的狀況令人警惕,取消航班與抵港貨船的減少,已超越新冠疫情最嚴峻時期。」

除加州外,其他美國主要港口也同步傳出貨運量劇減的情況,紐約與紐澤西港同樣陷入衰退,西雅圖港更在7日完全沒有貨船靠港,再次寫下疫情以來首例。

柯德羅指出,來自中國的貨物占長灘港總進口量超過六成,雖然這個比例已自2016年的72%下降至63%,但中國仍是美國最大進口來源。航運巨頭馬士基(Maersk)也表示,美中之間的貨運量比平常減少30%至40%。若無法達成貿易協議,情勢可能進一步惡化。

