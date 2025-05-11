與尪17歲一見鍾情！69歲婦傷心嘆：不愛我了　網見真相飆淚

▲69歲老婦在先生離世後寫下10萬字回憶錄，看哭一片網友。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

相愛容易相守難，在現代社會要有一段跨越半世紀的愛情有多難得！大陸河北一名69歲老婦在社群用文字表達對先生的愛，寫下「17歲到67歲，你居然不愛我了」，指出兩人從一見鍾情後相守到老，但先生卻早他一步離開人世，讓她用10萬多字記錄他們的愛情故事。許多網友原以為是夫妻吵架，得知真相快看哭紛紛表示「他只是不能再愛妳了」。

綜合陸媒報導，近日微博上有一段短片引發熱議和瘋傳，內容是來自河北唐山一名69歲老婦，分享自己與先生的愛情故事。老婦與他的先生在17歲那年相遇，彼此一見鍾情後認定對方，一路上經歷無數風風雨雨，攜手走過半個世紀，但67歲時老婦的先生離開人世，讓她傷心地說，「17歲到67歲，你居然不愛我了」。

在先生辭世後，老婦選擇用文字懷念他，花了2年左右時間用10萬字寫下他們的愛情故事，從第一次牽手時的緊張，到先生為自己做一頓溫馨晚餐，或是兩人去旅遊時看到的各種美麗風景，種種回憶都成了她現在最珍貴的寶藏。而老婦也透過寫回憶錄，把自己的情感傾訴出來，使這份愛得以延續下去。

老婦與先生的愛情故事曝光後，有許多網友原以為是男方不愛女方，仔細一看後才知道是如此感人的內容，紛紛淚目表示，「在這個速食愛情當道的世代，這樣的愛情太難得」、「他只是不能再愛妳了啊」、「他們的愛超越生死了啊」、「要珍惜身邊的人，好好去愛和被愛啊」。

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