陳椒華有機會入民眾黨？　黃國昌：會跟「長期朋友」保持善意互動

▲民眾黨主席黃國昌出席母親節活動，到萬華雙和市場發康乃馨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

前時代力量立委陳椒華昨（10日）宣布，已寄出退出黨籍聲明書到時代力量，放棄時代力量黨員身分，會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務，且沒有家人同意，也不會再參加政黨。針對會不會邀請「前戰友」陳椒華加入民眾黨？民眾黨主席黃國昌今（11日）表示，自己跟陳椒華一直都保持良性的互動，作為長期的朋友，會繼續跟她保持善互動。

黃國昌於11日母親節當天，陪2026將重新角逐中正萬華市議員的發言人吳怡萱，一同到萬華雙和市場發康乃馨，並於會前接受媒體訪問。

針對「前戰友」陳椒華退出時代力量，會不會邀請對方加入民眾黨？黃國昌回應，陳椒華是台灣社會非常重要的資產，「我與椒華老師一直都保持良性的互動，對於椒華老師的決定，我個人一定都是高度尊重」。

黃國昌提及，目前陳椒華回到公民社會，跟很多NCO朋友共同組成對執政黨非常多重要政策上跳票，進行非常理性嚴格的監督，陳椒華現在在做的事情，對台灣社會有非常大的助益，「作為椒華老師長期的朋友，我們也會繼續跟她保持善意的互動，我覺得椒華老師能回到公民社會當中繼續努力，這也是對台灣一件非常好的事情」。