引用《孟子》喻兩岸關係　李鵬：賴清德未有「以小事大」的智慧

▲ 廈大台研院院長李鵬 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

2025年「兩岸關係研討會」10日到11日在上海舉行，今年主題聚焦「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，談及現今台海局勢面臨比1979年以來更嚴峻的挑戰，廈大台研院院長李鵬引用古文《孟子》「仁者以大事小，智者以小事大」這套理論，可以應用在兩岸局勢，並且指出賴清德在兩岸關係處理上，並沒有展現「以小事大」的智慧。

針對現在兩岸關係，李鵬說，現在台海局勢事1979年以來最為嚴峻複雜時刻，兩岸交流也是1987年以來最困難的時期，尤其川普今年上台，去年賴清德520執政，這兩人的組合給台海局勢帶來了前所未有的挑戰。

該怎麼應對挑戰？李鵬也回憶20年前往事，與台灣朋友的交流經歷談及「仁者以大事小，智者以小事大」，對方認為大陸方面應該要「以大事小」，台灣面對大陸的時候，「以小事大」展現足夠的智慧。言下之意，大陸在「以大事小」的仁者之道上做得不夠。

多年過去，李鵬說，現在大陸已經在充分展現這一面，包括保障兩岸同胞福祉、推動融合發展、建設融合發展示範區以及給予台灣同胞同等待遇。

談及大陸對台的軍事上動作越來越多，李鵬也指出，有位台灣學者說相比其他「以巴衝突」「印巴衝突」，大陸已經足夠仁慈了。他也十分認同，不管是剛的一面，還是柔的一面，大陸都在展現「以大事小」，體現大陸在維護台海和平穩定的努力和定力。

李鵬認為，「賴清德在兩岸關係上的表現，沒有展現出『以小事大』的智慧。反而大陸在展現『以大事小』的仁者之道的同時，源於國家發展進步所取得的巨大成就，有足夠的底氣和定力來維護台海和平穩定。」

李鵬提及「仁者以大事小，智者以小事大」最早出自古文《孟子梁惠王下篇》，孟子與齊宣王討論國際關係時的對話，齊宣王問「交鄰國有道乎？」，孟子說「惟仁者為能以大事小，是故湯事葛、文王事昆夷。惟智者為能以小事大，故大王事獯鬻、句踐事吳。以大事小者，樂天者也；以小事大者，畏天者也。樂天者，保天下；畏天者，保其國」。

回顧過去馬英九執政時期曾多次引用「仁者以大事小，智者以小事大」這套理論，當年出席「慶祝中華民國99年國慶四海同心聯歡大會」，他曾表示，道理來看今天的兩岸關係，可說十分貼切；兩岸若能以仁、智處理雙方關係，相信必能達到真正和諧圓滿的地步。

2012年馬英九在官邸接見第12屆台灣經典總會考績優考生暨推廣讀經有功團體代表，曾指出自己在處理兩岸關係時，也用得上經文，再次提及「仁者以大事小，智者以小事大」，展現古人在2500年前就想過大與小如何相處，儘管台灣對大陸不是「國對國」的關係，不過理論是可以適用的。