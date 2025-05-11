呂秋遠人設崩塌「僅掉粉3萬」！同業揭他下一步：9億變18億

▲呂秋遠被爆私生子爭議。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

知名網紅律師呂秋遠最近捲入私生子風波，不僅被爆逼迫實習林姓女律師墮胎，還將對方開除，更嗆聲「這不是小孩，只是受精卵」、「我對他完全沒有感情」，讓他從原先88萬粉絲，掉到剩下85萬。對此，律師張鈞綸便預測呂秋遠的下一步，並笑道「下次再見到他出事，屆時9億可能變18億」。

呂秋遠被爆出有非婚生子女後，曾發聲回應，「隱私這種事很重要，即使被認為是公眾人物，我也不覺得自己應該要交代我所有的個人生活」，接著發布了剴剴案相關貼文，企圖想藉由剴剴案來轉移焦點，且禁止網友留言，迄今都沒有再更新臉書文章，引來不少網友批評「你別再消費剴剴了」、「很會檢討別人，對自己倒是滿寬容的」。

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對此，律師張鈞綸在社群平台Threads上發文說到，呂律師在2017年9月20日曾被壹週刊爆料劈腿，當時他透過臉書反擊，改編了歌曲《最近比較煩》，最後寫下「關於所有媒體對我的報導，我只希望不要去打擾其他人，尤其是我的親友，到我這裡就好。至於以後，我還是會做我能做與該做的事，如果要跟拍，那就繼續吧」。

「覺得很眼熟吧？」張鈞綸表示，這篇貼文與呂秋遠已經撤掉的「老來得子」臉書PO文調性一樣，「當然2017年的這一篇也已經被他下架，只能在網路上找到這一則報導，很體貼地幫他全文照錄」。

張鈞綸預測，呂秋遠即使經過「受精卵事件」，大概也就是先神隱，然後回應：「關於媒體對我的報導，我只希望不要去打擾其他人，尤其是我的親友，到我這裡就好。至於以後，我還是會做我能做與該做的事，你們繼續爆吧」。

張鈞綸忍不住吐槽，「欸，不是吧，講過了啊…。所以可能神隱久一點，然後直接假裝沒事，繼續『做他的事』」。

文末，張鈞綸直言，呂秋遠就是這樣逃過一次又一次的劫難，下次再見到他出事，屆時9億可能變18億，且18億可能已經轉移走了，「沒辦法，社會的記憶比金魚還差」。

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