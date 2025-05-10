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人民日報：指望一兩次談判就解決中美關稅問題並不現實

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲人民日報刊登的「鐘聲」專欄文章指出，指望談判一兩次解決中美關稅問題並不現實。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

中美關稅談判10日在瑞士日內瓦展開之際，中共官媒人民日報「鐘聲」發布了一篇專欄文章，內容直言美方近期一系列違規、無理的單邊關稅措施，嚴重沖擊中美經貿關系，儘管「談」是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實，中方對談判的複雜性有清醒的認知。

人民日報刊登了一篇署名「鐘聲」的專欄文章，文章提到，即將在瑞士舉行的中美經貿高層會談備受國際社會矚目，在全球經濟復甦乏力的背景下，這場對話被視為化解貿易摩擦的一個契機，各方期待中美通過建設性的溝通，為世界經濟增長注入確定性。

文章指出，一段時間以來，美方一系列違規、無理的單邊關稅措施，嚴重沖擊中美經貿關系，嚴重沖擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際經貿秩序和世界經濟增長前景，美國企業和消費者也切實感受到濫施關稅帶來的痛感，美國各界人士要求政府取消非理性關稅措施的呼聲強烈。

在這一背景下，中方從維護世界經濟穩定、維護國際社會共同利益的大局出發，充分考慮了全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲，同意與美方進行接觸，體現了維護多邊貿易體系的大國擔當。

中方始終認為，對話比對抗好，但談判絕非單方面妥協。平等對話是解決大國間問題的正確之道，任何國家都不會為了迎合或滿足其他國家不合理的要求而放棄自身合理的發展利益。

文章強調，「談」是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實，中方對談判的覆雜性有清醒認知，美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出誠意並糾正錯誤做法，而不是說一套、做一套。

中方始終對對話保持開放態度，也有足夠耐心和定力，以及奉陪到底的底氣，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變，捍衛國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。

中國對中美經貿談判的態度清晰而堅定，歷史也將再一次證明，惟有秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，才能讓談判結出共贏之果。

「鐘聲」寓意「中國之聲」，是人民日報重要評論文章的常見署名之一，也是人民日報國際記者、編輯使用的集體筆名，用於闡述或向外界傳達中共政府在國際議題上的觀點或意圖。

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