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媽媽1打2驚險走施工區！司機路過霸氣喊「上車免錢」　影片暖哭網

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記者趙蔡州／綜合報導

一名網友表示，他7日晚間經過高雄左營明潭路、翠華路口時，看見前方的公車駕駛因覺得路人母女3人徒步走施工區太危險，竟當場廣播請母女3人上車，還說「不用投錢，坐好就好了」，讓他看了非常感動，其他網友看了影片後也紛紛稱讚司機，「有夠帥氣，好人一生平安」。

原PO在Threads分享這個暖心事件，他7日晚間8點多回家途中，在路口看見一位媽媽牽著2個小孩過馬路，由於孩子年紀都不大，需要大人牽著手，3人就這樣穿梭在密集的車流中，沒想到下一秒一輛公車突然開了過去，接著公車駕駛就廣播說「來，來公車上，這樣走太危險了」。

原PO說，媽媽聽了廣播後，先是遲疑了幾秒，接著才牽著孩子上車，上車後還準備投錢，結果司機卻說「不用投錢，坐好就好了」，讓他聽了非常感動，直呼「司機大哥用最酷的口氣講出最溫柔的話，生活中或許充滿了各種挑戰、疲乏、忙碌，但也別忘了有很多善良跟愛值得我們去發現，謝謝司機用善良回饋社會」。

▲▼暖心公車司機！見母女3人驚險徒步施工區 霸氣攔截喊「上車免錢」。（圖／網友tsun_lyu.tea授權使用）

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▲公車司機覺得母女3人徒步走施工區太危險，因此廣播請3人上車，還霸氣說「不用投錢，坐好就好了」。（圖／網友tsun_lyu.tea授權使用）

其他網友看了影片後紛紛稱讚司機，「身為媽媽的我，覺很感動」、「有夠帥氣，好人一生平安」、「好感動，真的好棒的司機，他明明知道可能會被檢舉，但依然選擇做對的事」、「好像龍貓公車一樣」、「好man啊，公司應該給予佳獎，鼓勵司機人性化善心的服務」。

根據《台視新聞》報導，這位江姓公車司機受訪時指出，當時天色非常昏暗，他覺得自己身為職業駕駛，除了開車之外，也應該要保護人的安全，所以決定請3人上車。客運業者則表示，駕駛的舉動沒有耽誤到其他乘客，也沒有影響駕駛時間，對於駕駛的行為予以正面肯定。

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