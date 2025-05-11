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林口2車追撞！貨車司機看導航釀禍　轎車女乘客頭撞椅背送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區仁愛路二段，10日上午11時許發生一起追撞意外。25歲的林姓男子駕駛大貨車，疑因查看導航分神，未注意前方車況，追撞前方由42歲蕭姓男子駕駛的自小客車，導致蕭男車上23歲的鄂姓女乘客頭部受傷送醫。2名駕駛經酒測後酒值均為零，詳細事故原因待調查。

▲▼監視器拍下事故發生撞擊瞬間，事故造成大貨車車頭受損，小客車後方毀損，車內女乘客受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲監視器拍下事故發生撞擊瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，警方獲報到場，初步調查當時林男駕駛大貨車沿仁愛路二段往竹林路方向直行，自稱因目光短暫移向導航螢幕，再抬頭時，發現前方由蕭男駕駛的小客車因前方車流減速停下，2車距離僅約一台小客車的長度。林男見狀緊急刹車並向左閃避，但仍不慎追撞上蕭男的車輛。

▼事故造成1名女乘客受傷，交通大打結 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下事故發生撞擊瞬間，事故造成大貨車車頭受損，小客車後方毀損，車內女乘客受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

強烈的撞擊力道造成蕭男小客車的後方受損，車上乘客24歲的鄂姓女子因撞擊到副駕駛座椅背，導致右眼窩上方受傷，雖無明顯外傷，但有頭部鈍傷及腦震盪的狀況，意識清楚，隨後由救護車送往長庚醫院診治無大礙。2名駕駛則並未受傷，經警方現場進行酒測，2人的酒測值均為0。

由於事故發生時正值交通尖峰時段，造成仁愛路二段往文化一路一段方向車流量大。林口警分局立即派遣員警到場協助交通疏導及警戒，並實施單車道雙向通行的管制措施。當日下午12時許排除地面殘骸，恢復雙向通行。警方已調閱現場監視器畫面，以釐清詳細的肇事原因及責任歸屬。

▼事故造成大貨車車頭受損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下事故發生撞擊瞬間，事故造成大貨車車頭受損，小客車後方毀損，車內女乘客受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼事故造成小客車後方毀損，車內女乘客受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下事故發生撞擊瞬間，事故造成大貨車車頭受損，小客車後方毀損，車內女乘客受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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