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悲傷母親節／次子軍中自戕...長子占千萬屋　老母心痛告骨肉

▲▼老人、老婦、婦人、年長者、高齡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲老母親跌倒住養護中心，長子卻霸屋拒走還不探視。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／綜合報導

母親節將至，新北1名77歲婦人阿鳳（化名）沒有花、沒有蛋糕，等來的是一場心碎的訴訟。多年前她因行動不便搬進養護中心，將名下房屋借給長子居住，本以為能母子互助，豈料兒子不僅未再盡照顧之責，還霸佔房屋不肯搬出，連房屋所有權狀正本也拒絕歸還，無奈之下，她忍痛提吿。法院雖判勝訴，但也意外曝光這名老母親晚景淒涼的現實。

阿鳳與丈夫育有5名子女，1992年丈夫病逝後，她一肩扛起家庭重擔，不料3年後，當時仍在服役的次子於軍中舉槍自盡，留下理賠金由家人分配，長子則於2003年搬回自宅同住，盼能「互相照顧」。

然而2015年，阿鳳不慎在浴室跌倒骨折，自此行動不便，被送進養護中心療養，原盼兒子持續照顧，卻自此少有探望。她獨自在養老院住了8年，靠著一生積蓄支付近230萬元安養與醫療費用。

2023年間，阿鳳因權狀遺失而向地政事務所申請補發，卻意外遭兒子跳出反對，聲稱自己持有正本且「不同意補發」，讓她才驚覺，原來自己雖是房屋登記名義人，卻無法自由使用、甚至無法證明所有權，決定找律師提起訴訟，請求長子返還房屋並清空物品、將戶籍遷出，以及歸還土地與建物權狀。

▲老人,醫院,輪椅。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲阿鳳獨自在養老院住了8年。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

長子法庭上主張是因家族口頭協議才會扶養母親，母親也曾「主動交付」權狀，強調自己在過去12年間有照顧母親，其餘兄弟姊妹早就搬走不聞不問。他更提及已逝弟弟的保險理賠金是他代為處理、自己分文未取，如今卻被說成「霸佔」。

對此，阿鳳的律師指出，系爭房屋鄰近學校、市場與公車路線，屬該區商圈精華地段，生活機能完善，市價初估已逾千萬元，租金行情約每月17,000至25,000元。

然而，阿鳳並不想追討20年來的全部占用損失，而是僅就2023年1月至5月短短4個多月請求補償7萬4032元，以及之後每月1萬7千元作為租金補償，求償極為克制，只為保障老年生活最後的依靠。

法院指出，阿鳳與長子間的借住關係，雖有扶養與互助之實，但自2017年起阿鳳長住養護機構，長子也未再盡照顧之責，雙方間的使用借貸關係已自然終止。法官認定，長子無正當理由繼續占用應歸還之房屋，亦無權保留登記在母親名下的土地與建物權狀。

最後更明言，權狀不是「什麼取信用的信物」，即便當年有口頭協議，也不能合理化拒絕歸還的行為。故判長子必須將房屋遷讓返還、清空個人物品並遷出戶籍，歸還所有權狀，同時支付7萬4032元租金及未來每月1萬7千元租金作為補償。

這起訴訟在母親節前夕落幕，卻道出許多長者的無聲心酸。對阿鳳而言，「養兒防老」是一句空話，她險失去的不僅是老家，而是對親情最後的寄望。

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