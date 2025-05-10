男後腦杓長出12公分「惡魔角」！　醫生也傻眼：25年來第一次見

▲ 男子後腦杓突然長出一根約12公分「惡魔角」。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

俄羅斯一名男子後腦杓突然長出有如「惡魔角」的5英寸（約12公分）角質瘤，起初不以為意，後來因為嚴重影響生活前往醫院就診，將角質瘤移除。醫生透露，這是他從醫25年來，第一次看見這樣的病例，目前已將角質瘤送驗，確認是否有癌細胞。

這名30歲男子2022年時後腦杓突然長出一顆腫瘤，起初他並不以為意，長期忍受頭痛，直到腫瘤長大到約5英寸，連上床睡覺都成了問題，男子才前往醫院看診。

經過俄羅斯卡馬河畔切爾尼市第五醫院血管外科醫師魯奇爾（RuzilKhurmatullin）診斷，發現從他後腦杓長出的是一顆角質瘤（corneal keratoma）增生物，坦言這是他從醫25年來，第一次看見這種病例。

經過全身麻醉手術後，這顆角質瘤增生部分已全數清除，並燒灼防止復發。但因腫瘤生長到如此巨大尺寸的情況極為罕見，尤其是對相對年輕的患者而言，因此已將切下來的角質瘤送驗，確認是否有癌細胞。

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