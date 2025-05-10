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「到府煮飯」月賺8萬元！陸女每天跑6單「3菜1湯360元」

▲▼陸女從事到府煮飯，月賺近2萬元人民幣。（圖／翻攝微博）

▲女子從事到府煮飯，生意相當不錯。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名女子去年離職後，開始從事幫人到府煮飯的工作，現在一天平均跑6單，月收入將近2萬元人民幣（約8.3萬元新台幣）。不過，也有網友質疑，通勤也要時間，女子不太可能一天跑到6單，也很難賺到那麼多錢。

女子現年32歲，去年年底離職之後，比較茫然，想到自己擅長煮飯，就開始嘗試到府煮飯的工作。女子主要透過在網路上發訊息接單，生活中也會請朋友協助介紹，目前有不少常客。

女子目前的客人非常多，每天早上7時45分就要出門，中間幾乎沒有休息時間，從早到晚忙不停，「我接觸的9成都是女性客人，溝通交流簡單，沒有太多安全問題，下班也沒有任何精神壓力。」

▼女子手藝高超，料理看起來非常美味。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女從事到府煮飯，月賺近2萬元人民幣。（圖／翻攝微博）

對於這份工作的缺點，女子認為，對大部分人來說可能很累，但自己精力旺盛，所以不感覺太累。女子也介紹，她現在平均一天跑6單，月收入近2萬元（人民幣），日常是早上7時15分起床，7時45分出門，8時半到第一個客戶家，做早飯和午飯到9時半，到第二個客戶家是10時，10時到11時做完第二家，11時半到12時半去第三家，一頓飯大概1至1個半小時。

不過，也有網友質疑女子一天跑6單不太可能，因為通勤也需要時間，實際上應該賺不了那麼多錢。對此，女子解釋，她剛開始是有單就接，一天能接3單，但通勤時間長；後來客源多了，可以優先選擇就近客戶，「目前固定客戶有5家，一周我只休息半天，很享受現在的生活節奏，並不感覺累。」

女子說，她的客戶大多是20至35歲的獨居女性，多為自由職業者，起床較晚，「下午的飯可能是她們的第一餐，這樣我能合理規劃時間。」

對於收入，女子強調，她的收入不只來自88元人民幣（約360元新台幣）三菜一湯的基礎單，還包括400、500元（約1600至2000元新台幣）的聚會單和公司團建單，「目前需求較多，個人精力有限，因此也組建了團隊，目前有五、六位女性，希望後期能有更多女廚師加入。」

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