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公婆要求煮晚餐！她照做「卻被趕出去」　網看傻：我覺得你故意的

▲▼煮飯、炒菜、家庭主婦、廚房、料理、下廚。（圖／記者施怡妏攝）

▲公婆要求原PO每天煮晚餐。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「老公安慰我沒關係，至少可以回去過兩人世界。」一名女網友發文透露，婚後公婆就要她每天煮晚餐，雖然她曾說過自己不太會煮，但婆婆仍堅持，所以她也很認真在煮，不料公婆卻因此食物中毒，最後更把他們趕出去外面住，說她是掃把星。貼文曝光後，引發網友討論。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，提到她在婚後，被公婆要求每天都要煮晚餐。她表示自己不擅長烹飪，但婆婆認為煮久了自然就會，「我看向老公，老公說，沒關係你就煮。私下老公跟我說，一星期他們就不會要你煮了」。

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原PO透露，她結婚前就與老公同住，當時晚餐都是由老公負責，「每次想賢慧一下煮個飯，不是菜沒熟就是焦掉，老公也多次警告不要碰廚房」。也因為這樣，她轉念一想，覺得公婆願意吃她煮的飯真的很感動，於是很努力煮飯，怎料卻導致公婆食物中毒送醫。

原PO表示，她每天一早就到市場買菜和肉，當天就煮，「老公問我肉跟蝦也放廚房？有放冰箱嗎？我說沒有為什麼要放冰箱，當天買的都很新鮮，後來我才知道要放冰箱」。不過婆婆後來仍要原PO繼續煮飯，直到有次原PO忘記關火，導致廚房燒起來，婆婆才崩潰的對兒子（原PO老公）說，「你老婆每天煮晚餐像ㄆㄨㄣ（廚餘）一樣給我跟你爸，還害我們送醫院，我們每天都在吃胃藥，現在還把廚房燒了」。

▲煮飯,廚房,下廚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO實在不擅長煮飯。（示意圖／取自Pexels）

婆婆罵原PO是掃把星，並要求他們搬出去住。原PO說，因為她沒有父母，所以一直想要有個父母親能孝順，即使她飯煮不好，但該給公婆的，一樣也沒有少。老公則安慰她，至少現在可以回去過兩人世界，只是也提醒她下次別再碰廚房。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得你是故意的，但是我沒有證據」、「感覺版主有個護老婆高於自己父母的老公」、「你以實力打敗魔法」、「我覺得你是故意的，我小姑那麼笨，都還會煮基本的了」、「重點是，有隊友挺真好」。

雖然文章引起熱烈討論，但也有網友覺得實在太離譜，因此質疑「為什麼海鮮跟肉類買回來不用冰？這是正常的觀念不是嗎？這個劇情怎麼有點像是編的」、「假的吧！不知道肉跟蝦要冰這是智能低下了吧」、「感覺是編故事，但當傻媳婦也是一個方法」、「能編這樣的故事還真不容易」。

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