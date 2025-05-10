女友突昏迷男友攔警求助　南警鳴笛5分鐘衝醫院救一命

▲台南歸仁警分局員警鳴笛開道5分鐘，成功將昏迷女子緊急送醫搶救脫險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市一名洪姓女子9日晚間突然昏迷，臉色蒼白失去意識，男友情急之下攔下巡邏車求助，歸仁分局兩名員警見狀立即鳴笛開道、火速護送至市立醫院，成功爭取搶救時機，女子目前已脫離險境，家屬對警方熱心協助感激不已。



事發於5月9日晚間9時許，歸仁分局文賢派出所警員徐銘鴻與鍾禎祥執行巡邏勤務期間，突然被一名男子急切攔停巡邏車，神情慌張表示車內女友洪姓女子疑似身體不適昏迷，臉色慘白、無法呼吸，情況十分危急。



兩名員警立刻判斷情勢緊急，開啟警示燈與警報器，協助男友駕駛的車輛一路開道護送，從案發地至台南市立醫院僅花不到5分鐘，爭取寶貴的急救時間，順利將洪女交由醫護人員處置。



據了解，洪女疑似身體不適，吞服不明藥物後導致昏迷，幸經員警迅速應變並結合醫護團隊全力搶救，終於成功穩定病況。女子目前已脫離險境，家屬對兩名員警致上深深感謝，肯定他們視民如親、迅速應對的專業與溫情。



歸仁分局表示，警察的工作不只是打擊犯罪，更是民眾生命安全的守護者。這起案件充分展現基層員警的判斷力與行動力，也體現南市警方「有感服務」的精神。未來將持續深化為民服務的初衷，成為市民最可靠的依靠。