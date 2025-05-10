醫學系生被高中生女友分手　入侵電腦亂說她劈腿小偷...這下慘了

▲就讀某大學醫學系馬姓男大生前年透過網路認識還在念高中少女，去年5月因故分手後，涉嫌入侵女友IG和電腦指控其劈腿、偷東西，少女不堪其擾報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市就讀某大學醫學系馬姓男大生，前年透過網路認識還在念高中的少女並成為男女朋友，但去年5月2人分手，馬男心有不甘涉嫌入侵其IG和電腦帳號，發文指控女友劈腿還偷東西，還向女友就讀高中的教官指控其友有感情糾紛，同時也知道女友父親工作地點等，對其反覆警告、威脅、辱罵，少女不堪其擾憤而報警提告；桃園地檢署偵結依跟騷法、無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦或其相關設備罪嫌提起公訴。

檢警調查，25歲的馬姓男子，就讀某大學醫學系，於2022年間透過網路認識還在念高一女生，2023年1月起雙方有頻繁聯繫進而成為男女朋友，直至2024年5月間，女學生因故提出分手，並明確拒絕與馬男有任何往來，但馬男心有不甘，陸續入侵女學生IG，並於不詳時間入侵其電腦帳號，傳送訊息給女學生或其友人方式指控女學生劈腿、偷東西，甚至反覆警告、威脅、辱罵等言語，馬男還向女友就讀高中教官指控與女友有感情糾紛，同時也知道女友父親工作地點等，致使女學生心生畏懼，因不堪其擾向中壢警方報案提告。

桃檢複訊時，被告馬男辯稱，2人於2022年2月於網路交友時認識，2023年1月開始有密切聯繫，同年少女向他告白，2人開始交往成為男女朋友，直至2024年5月間分手。少女IG是她自己給的，主要是想查驗沒有劈腿，為了索回贈送少女禮物，所以打電話找學校教官、找少女爸爸，希望有人可以管束她等語；但少女則反駁，根本不想與馬成為男女朋友，都是馬逼她承認，自從分手後，馬到處傳訊息，身邊的朋友家人師長，然後在網路PO文毀謗她劈腿，偷東西之類的，因不堪其擾才報警處理。

桃檢根據警方提供相關網路通訊內容與少女指證等佐證，足認被告犯行明確，檢方偵結依跟騷擾、無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦或其相關設備罪嫌提起公訴。

中壢警分局提醒，網路世界並非法外之地，惡意侵入帳號或PO文皆已觸法，感情糾紛應以理性方式處理，避免以違法行為發洩情緒，否則將負相關法律責任。