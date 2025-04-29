知名紙廠保全4天3度縱火「燒掉150坪」過程全都錄　這下慘了

▲桃園知名紙廠吳姓保全，4天在工廠附近與廠區內，三度以打火機點燃衣物或紙張方式縱火，導致衍生大火造成傷害。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市新屋區某知名股票上市紙廠擔任保全的吳姓男子，只因心情不好，涉嫌於去年1月間於短短4天內在工廠附近與廠區內，三度以打火機點燃衣物或紙張方式縱火，導致燒毀機車與廠區內設施造成傷害，廠方發現火警後報警處理，警方會同消防局透過現場監視器畫面發現都有吳男身影，比對上班紀錄後確認吳男涉案；桃園地檢署調查時吳坦承犯行，檢方偵結依放火燒燬住宅等以外他人所有物罪嫌起訴。

檢警調查，新屋區中山西路2段附近於去年1月5日晚間10時許，擔任保全的吳姓男子騎車經過時，見路邊停放一部機車，機車旁有堆放大量衣物，見四下無人，竟以打火機點燃衣物方式朝機車丟擲，導致機車被大火燒燬。

1月7日上午11時28分，吳男在紙廠廠區內巡視廠區東側戶外回收堆置區，明知紙類為易燃物，持打火機點燃回收紙類堆置區導致引發大火，火勢蔓延至戶外堆置場，經消防人員灌救才撲滅，現場損傷面積約500平方公尺(約150坪)；去年1月8日晚間9時46分，吳男巡視廠區戶外紙類堆置區，在場區4處地點再度以打火機引燃紙類導致引發大火，經消防人員灌救後才撲滅火勢，焚燒面積約20平方公尺。

警消事後根據3處火場地點現場照片監視畫面，都有吳男出沒影像，消防局鑑識報告顯示，3處火警皆有縱火跡象，確認為吳男縱火導致引發火勢，檢方根據鑑定報告確認吳男犯行明確，吳男亦在檢方複訊時自白坦承犯行，檢方偵結依放火燒燬住宅等以外他人所有物罪嫌將吳男提起公訴。