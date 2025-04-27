「IG只有11人」女大生1原因不敢公開　網傻：年輕人這也要比

▲原PO擔心粉絲數太少，會被同學認為是邊緣人。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「大家小帳的粉絲有多少人？」一名女大生苦惱直呼，IG小帳僅剩11個粉絲，真正的朋友只佔4位，反觀同學的小帳都有50幾人，讓她感到自卑也不敢公布帳號，「怕他們因此覺得我是邊緣人」。文章曝光後，網友紛紛回應，小帳本來就是粉絲越少越好，反而願意被加帳號，才顯得彼此是真的好朋友。

一名女大生在Dcard表示，經歷了人生的分分合合，朋友們有聚有散，因此IG小帳只有11位粉絲，更準確來說，真正的朋友只剩下4個人，包括國中3位、高中1位。

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原PO透露，至今還是不敢讓同學追蹤她的小帳，原因並非IG上的貼文見不得人，而是粉絲數太少，「怕他們因此覺得我是邊緣人、覺得我以前沒有朋友。」

原PO也提到，大學同學的小帳通常都有50幾個粉絲，和自己的11人形成強烈對比，擔心一旦公布自己的小帳，會遭受異樣眼光來看待，「我知道我這樣的心態很糟糕，我也知道朋友人數不是拿來比較，可是還是會很自責！」

底下網友熱議，「現在年輕人連小帳的粉絲數都要比了嗎？真的長見識了」、「粉絲0位，都是發給自己看的」、「小帳不就是少人比較好嗎」、「不要急著給大學同學小帳，過來人的經驗...現在超後悔」、「小帳不就是發東西的，幹嘛在乎粉絲人數」、「我看到朋友小帳很少人，反而會覺得很開心耶，有種自己被當很重要的朋友的感覺」、「我小帳5人，比較要好的幾個，就是發發日常紀錄」、「小帳給真的夠喜歡的朋友追蹤就好了」。