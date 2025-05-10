佯裝女兒感冒聲音要母匯貨款　東港警及時阻詐30萬元

▲東港警分局東港派出所副所長陳培育、警員劉智佳阻止倪男被詐。(圖／記者陳崑福／翻攝)

記者陳崑福／屏東報導

倪姓男子的太太接獲北部工作的女兒欲代賣商品，已向廠商進貨未付款，要求匯款代付30萬元的LINE電話，他查覺有異報警，東港警分局員警獲報了解，打其女兒電話求證，成功阻止倪男被騙。

東港警分局東港派出所副所長陳培育、警員劉智佳日前接獲76歲倪姓男子報案，稱其妻子接獲一通不明號碼疑似詐騙集團電話，對方假裝女兒並稱因手機遺失更換電話號碼，並要求加入新的LINE，加入LINE後接著又說急需用周轉金30萬元，請他匯款，他發現有異立即報警。

警方趕來了解，原來詐騙集團假冒其女兒感冒聲音，於LINE中稱其在北部某公司上班欲代賣商品，已向廠商進貨未支付款項，要家人匯款新台幣30萬元還給廠商錢，並提供1組銀行帳戶要家人匯款急用。

警方遂撥打他女兒電話反查證，確認其女並無打給家人借錢，亦無缺錢情形，警方告知此為詐騙集團慣用假親友之詐騙手法，成功阻詐新臺幣30萬元，倪男一家人很感謝警方幫忙。

東港警分局呼籲詐騙手法日新月異，隨著科技的進步，已經可以利用AI仿製人聲，使民眾更容易落入詐騙陷阱；為防堵假親友類型詐騙，建議民眾可以加強社群媒體隱私設定、阻擋陌生來電、設定家人間共同的暗號等等方法避免受騙，遇到任何問題請立即撥打165或110尋求警政單位的協助。