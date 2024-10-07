342家農漁會與沃田旅店助圓夢　偏鄉小球員進大巨蛋看職棒

▲342家農漁會與沃田旅店攜手，讓偏鄉小球員進大巨蛋看職棒。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

由全台342家農漁會共同支持成立的北市沃田旅店，利用盈餘提供偏鄉學童踏上圓夢之旅，日前資助台東縣綠島鄉公館國小棒球隊師生到台北展開為期4天的體驗活動，免費入住飯店、進到大巨蛋球場看中華職棒賽事，讓學童興奮高喊：「等我成為職棒球員，也要來這裡打球！」

位於台北市天母的沃田旅店，是全台灣342家農漁會共同支持成立的旅店。沃田旅店董事長林國正表示，希望將營利餘裕轉化為對偏鄉地區的兒童的支持，以實際行動落實ESG，盡到社會責任，不會只有公館國小棒球隊師生這一團，未來還會持續辦理。

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林國正指出，透過台東縣政府推薦，8月初與公館國小進行接洽，並與農訓協會合作，利用部分年度盈餘辦理公益計劃，全額贊助校方師生北上進行體驗活動，也感謝頂新和德文教基金會與味全龍共襄盛舉，配合中華職棒本季賽事進行，贊助門票讓小球員們前往大巨蛋、天母棒球場觀看賽事，北投區農會也在行程中提供食農教育體驗，高雄市農會則在山陀兒颱風來臨前，讓師生返程暫住市區旅宿。

農訓協會理事長張永成表示，農訓協會做為全台342家農漁會的訓練機構與智庫，肩負帶頭做公益的責任，透過沃田旅店，結合了農訓協會、以及各農漁會合作進行公益行動，讓社會知道農漁會不只能做到，也有意願透過社會參與，用更多元的方式回饋土地，除了過去基本的信匯服務、農事推廣、產品供銷，更積極實踐ESG理念。