桃園暑假媒體體驗營掀熱潮　AI換臉、假新聞...培養識讀能力

▲桃園市新聞處主辦有線電視媒體體驗營，小學生聽取線上記者指導在攝影棚學習播報新聞。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府新聞處今年暑假舉辦「有線電視媒體體驗營」，邀請桃園市學子參加，今夏以「穿越傳播新宇宙」為主題，由三家有線電視共同承辦，並由線上記者、主播擔講師，以自身經驗指導學員，小小學員深入了解新聞製作過程，還坐上主播檯播報，學習到性別平權、假新聞求證、辨識，從小培養專業媒體識讀能力。

市府新聞處今夏主辦的「有線電視媒體體驗營」吸引逾700名學子報名，最後國小組錄取150人、高中組錄取75人，擔任媒體識讀課程講師由台視新聞駐地記者林注強以經典的「瞎子摸象」故事做為開場，以當代資訊爆炸現象像小學員闡述，每位學員摸到大象不同的位置，所敘述大象都長得不一樣，摸到象耳的形容大象像一面大扇子；摸到象腳就形容大象像根柱子。深入淺出的比喻讓小學員們理解到從不同面向所呈現不同的資訊，就如同瞎子摸象般道理。

▲桃園市新聞處主辦的「暑期有線電視媒體體驗營」，小學生學習操作攝影機。（圖／桃園市新聞處提供）

此外，林注強也提到，隨著AI技術日新月異，深偽換臉、假消息等層出不窮，讓資訊真偽難辨，AI可輕易地生成逼真圖片、影片，甚至模仿個人聲音，讓閱聽大眾越來越難以分辨事實與虛構。林注強認為，資訊爆炸的現在，媒體識讀已經是全民運動，雖然學員年紀還小，但媒體識讀能力應從小開始培養，再由他們去影響長輩是最直接且有效的。今年巴黎奧運拳擊國手林郁婷頂著性別歧視壓力，卻仍能一路過關斬將勇奪台灣首面奧運拳擊金牌的故事，更是性別平權的最佳案例。

公用頻道推廣課程，講師則以創意十足節目編排小組競賽，讓小學員們從遊戲中除常用FB、YouTube網路社群外，有線電視CH3公用頻道則是開放讓大家來使用媒體通路；另外，主播播報體驗則是最令學員覺得有趣課程，第一位上主播檯的學員楊翔凱說，「剛開始當主播播報很緊張，但有同學們幫忙加油就好多了，活動學習到新聞是如何從無到有，真是很好玩」；另一位學員黃允川則是曾參加其他主播營訓練，但化妝課則是首次嘗試，膚色較為黝黑的他，經過化妝看起來竟然就變得白皙好看多了。

▲桃園市新聞處主辦的「暑期有線電視媒體體驗營」，小學生輪流學習使用攝影機。（圖／桃園市新聞處提供）

北桃園有線電視總經理吳騰芳強調，每年暑期配合市府承辦國小低年級小市長市政體驗營外，有線電視媒體營則針對國小中高年級與高中生暑期活動，希望透過全年級體驗活動，讓桃園市學生能擁有充滿學習能量的暑假，也可讓市民朋友知道在地媒體親近社區扮演的多重角色。

市府新聞處長羅楚東表示，培養下一代媒體素養是我們的重要任務，透過暑期有線電視媒體體驗營活動，讓學子們從小養成批判性思考的能力，成為媒體的主人。此外，有線電視媒體營除國小組，高中組將於8月23、24日舉辦一連兩天營隊活動。