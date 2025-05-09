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凱特王妃1天換2套美翻了　仙氣白裙穿搭藏洋蔥

凱特王妃與威廉王子8日晚間出席歐戰勝利日紀念音樂會。（翻攝X@HRHPWales）

▲凱特王妃與威廉王子8日晚間出席歐戰勝利日紀念音樂會。（翻攝X@HRHPWales）

圖文／鏡週刊

英國於8日舉行歐戰勝利日（VE Day）紀念儀式，紀念第二次世界大戰歐洲戰場結束80週年，當年納粹德國於1945年5月8日正式無條件投降，象徵戰爭終結。當天英國王室成員齊聚出席活動，其中，凱特王妃（Kate Middleton）一日換上兩套白色裙裝現身，不僅展現一貫優雅的穿搭功力，更藉此向歷史故人致敬，也象徵她完成癌症化療後，正式回歸王室職責的標誌時刻。

綜合外媒報導，在8日上午的感恩禮拜中，英王查爾斯三世（King Charles III）、王后卡蜜拉（Queen Camilla）、威廉王子（Prince William）與凱特王妃夫妻檔一同出席，向二戰老兵與殉難者致意。凱特王妃上午身穿Alessandra Rich黑白波卡圓點洋裝，搭配Juliette Botterill黑色頭飾，向1940年代戰後女性堅韌與優雅並存的風格致敬，也呼應VE Day的歷史背景。

同時，她也配戴黛安娜王妃（Princess Diana）生前最愛的珍珠耳環，向已故婆婆致敬。這對耳環是珠寶公司Collingwood在1981年贈送給黛安娜王妃，她曾多次在外交訪問場合中佩戴。

凱特王妃1天換2套美翻了！　仙氣白裙穿搭藏洋蔥

▲凱特王妃上午在感恩禮拜中，穿身穿Alessandra Rich黑白波卡圓點洋裝亮相。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃1天換2套美翻了！　仙氣白裙穿搭藏洋蔥

▲凱特王妃向已亡將士獻花致敬，佩戴的耳環是屬於已故黛妃的。（翻攝X@RoyallyBelle_）

凱特王妃1天換2套美翻了！　仙氣白裙穿搭藏洋蔥

▲黛安娜王妃生前多次配戴Collingwood送的珍珠耳環。（翻攝Page Six）

當晚，倫敦騎兵衛隊閱兵場舉行VE Day紀念音樂會，吸引1萬2,000名觀眾到場。凱特王妃換上要價400英鎊（約新台幣1萬5,936元）的Self-Portrait純白西裝式洋裝，仙氣飄飄又不失莊重。這件洋裝混合布克呢、雪紡和蕾絲設計，凱特王妃曾在2021年、2022年穿過，這次是重複穿搭。

另外，她手拿Chanel黑色鍊條包，腳踩裸色尖頭高跟鞋，配戴Susan Caplan設計的珍珠耳環與多層次項鍊，用平價品牌Jigsaw的黑絲絨蝴蝶結髮飾固定頭髮，優雅迷人。

凱特王妃1天換2套美翻了！　仙氣白裙穿搭藏洋蔥

▲凱特王妃晚上穿Self-Portrait純白西裝式洋裝亮相。（翻攝X@TribesBritannia）

凱特王妃1天換2套美翻了！　仙氣白裙穿搭藏洋蔥

▲凱特王妃優雅現身紀念音樂會。（翻攝X@RoyallyBelle_）

音樂會上，威廉與凱特與二戰老兵互動，包括一位107歲、曾執行62次任務的轟炸機飛行員。查爾斯三世也發表感人致詞，回憶祖父喬治六世在1945年宣布歐洲和平的時刻，並引述母親伊莉莎白二世年輕時匿名混入慶祝人群的趣事，為晚會增添不少人情味。


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