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惦惦別動！2煞「槍抵頭」劫車亡命　司機嚇壞求助老闆畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警方今(9日)追緝涉嫌恐嚇案的2名嫌犯，2嫌逃跑途中闖進一家工廠內，持槍指著司機的頭部，大喊「惦惦別動！」表示要將貨車開走。司機嚇得不敢多說話，急忙跑到外頭求助老闆，老闆則表示「他要幹嘛就給他」，歹徒順利得逞，劫車前後花了5分鐘，又繼續踏上亡命之路，不過過程都被監視器拍下，2名惡煞也已被逮捕。

▲▼大寮工廠遭劫車，司機被嫌犯持槍指頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼大寮工廠遭劫車，老闆(藍衣男)還原驚嚇過程，指司機(白衣男)被嫌犯持槍指頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼大寮工廠遭劫車，司機被嫌犯持槍指頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起事件發生在9日上午11時許，鳳山分局獲報，有2名男子因感情糾紛涉嫌恐嚇，警方循線到大寮區鳳林二路一帶查緝，但2嫌拒絕配合，竟駕車逃逸，甚至闖進一家工廠，其中46歲潘姓嫌犯持槍枝指著貨車司機的頭部，要他「惦惦別動」，劫車成功後，駕駛貨車逃逸。

工廠老闆事後還原驚悚經過，指出廠內一名司機當時在倉庫門口坐著滑手機，突然有一名黑衣男子衝進倉庫內，司機詢問要做什麼？男子表示要把開車走，隨即掏出槍枝指著司機的頭，大喊「閉嘴不要動！」司機乖乖配合歹徒指令，黑衣男子便跑到倉庫深處開車，司機嚇得趕快跑出去找他，他便交代司機，「他要幹嘛就給他，人安全最重要」，隨後歹徒便把車開走了。

▲▼持槍劫車過程。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼黑衣惡煞衝進倉庫劫車，司機嚇得趁隙跑到外頭求助老闆。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼持槍劫車過程。（圖／記者許宥孺翻攝）

工廠監視器則錄下，上午10點56分，當時有一名黑衣男子手上抱著手拿包，隻身跑進工廠內，過了4分鐘後，一名身穿白色上衣的司機從工廠跑出，神情緊張地跑到外頭找人求助。

隨後就有一部三噸半小貨車從工廠裡倒車行駛出來，迴轉後欲加速離去，司機試圖想阻止，但小貨車駕駛急踩油門離去。畫面跳轉到11點02分，便衣員警騎乘一部機車進到工廠內，詢問2名嫌犯的下落。

▲▼持槍劫車過程。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼惡煞持槍劫貨車，前後花了5分鐘，員警到場時，嫌犯已離去。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼持槍劫車過程。（圖／記者許宥孺翻攝）

老闆表示，他的工廠離交流道很近，歹徒看起來是跑到沒地方去了，才會想到要劫車逃亡，由於當時外面車很多，也沒辦法追出去看，不過追出去若被開槍，那不是很衰？還好被劫走的貨車已很老舊，重要是人平安就好。

小港分局在下午1時許，在前鎮區攔獲到遭劫的貨車，當場逮捕45歲洪姓共犯，並在車內搜獲1把槍枝、6顆子彈，時隔1小時後，在百米之外也逮獲潘姓主嫌，兩人都被帶回鳳山分局偵訊。全案依恐嚇、違反槍砲彈藥管制條例偵辦。

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