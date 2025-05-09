銷燬2008公斤及大麻1748株！調查局展現反毒決心　徹底根除源頭

▲法務部調查局今(9)日下午舉行全國獲案毒品證物公開銷燬儀式。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民、潘鳳威／台北報導

為確保國人健康與社會安全，法務部調查局今(9)日下午辦理毒品證物公開銷燬儀式，由部長鄭銘謙主持，局長陳白立、北市環保局副局長邱一流等人，於木柵垃圾焚化廠共同見證並啟動銷燬程序，為全國反毒活動再掀高潮。

法務部調查局自民國82年起，依行政院核定之「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責檢驗、集中保管與公開銷燬全國查緝機關緝獲的第一、二級毒品。為確保銷燬作業嚴謹，調查局於114年4月22日召開「獲案毒品處理流程監督會」，邀集各機關及民間團體代表，並於4月29日辦理清點、複驗、封緘與簽證等作業。

此次公開銷燬共處理毒品2008.6公斤及大麻1,748株，計392箱，並動員裝甲運鈔車與警力全程荷槍實彈戒護。有鑑於近年大麻入庫量明顯增加，從103年的60公斤暴增至113年的3383公斤，顯示其危害程度逐年加劇，亟需從源頭斷絕供應。

鄭銘謙強調，政府將持續以「五打七安」為目標，嚴打黑道、金流、槍械、毒品與詐騙，並持續加強邊境攔截，政府將持續投入資源，與民眾齊心協力向毒品宣戰，徹底根除毒品問題。