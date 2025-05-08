蕭煌奇怎麼回留言？他曝iPhone「強大1功能」：很多盲人用這款

▲蕭煌奇拍攝影片示範。（圖／翻攝自Threads／rickyhsiaoofficial）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手蕭煌奇個性親民、幽默，時常在社群平台和粉絲互動。日前他就在Threads上發文表示，他剛剛考到駕照，大家如果遇到他，要跟他打招呼。而貼文底下，就有網友想知道蕭煌奇是如何發脆的？本人也大方解答。

蕭煌奇日前在Threads上發文表示，「剛考到駕照，司機阿奇準備帶大家上路，遇到我記得跟我打聲招呼」。貼文曝光後，已累積80萬次瀏覽、2.6萬人按讚。

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不少網友都留言表示，「老師，這是我人生的末班車嗎」、「末班車要開了」、「這一次揮手，恐怕再沒機會問候」、「別說話，末班車要開了」。蕭煌奇也幽默回應，「歡迎上車」、「沒那麼嚴重，我開車你放心」。

其中還有網友好奇拋問，「老師，可以跟我說你怎麼發脆文的嗎？」蕭煌奇也隨即回應，「我應該PO一篇我怎麼發文的文章讓大家知道」，他是用iPhone，手機上面有支援盲人系統，「就是把VoiceOver打開，然後會有語音，然後你用語音的輔助就可以有視窗的移動，然後再加上聽寫的功能，就可以發文」。

之後蕭煌奇也發布「回覆網友留言」的影片，說他平常都是用「聽的」來回覆大家的留言。他也在脆文底下表示，「很多手機都有一些無障礙的功能，但iPhone的這個部分是目前做得最好的，很多很多盲人都用這款」。