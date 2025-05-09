魯拉訪中前夕 大陸解除五家巴西大豆出口商禁令

▲2024年11月，習近平在巴西利亞與魯拉舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將於12日至13日前往北京進行國是訪問，並出席第四屆中國－拉丁美洲與加勒比海國家聯盟論壇。巴西政府8日證實，大陸作為全球最大的大豆買家，已經解除了此前因植物檢疫問題，對五家巴西大豆出口商實施的禁令。

新加坡《聯合早報》報導，巴西農業部在一份聲明中說，這一決定是在巴西和大陸衛生部門達成技術諒解後做出的。此前，路透社引述消息人士和大陸海關數據報導稱，大陸已恢復從這些巴西公司進口大豆。

巴西是世界上最大的大豆生產國和出口國，也是大陸最大的大豆供應國。中美貿易戰正促使大陸從美國這個第二大供應國轉向其他國家。

消息人士稱，恢復供應的時間是4月25日，比魯拉計劃對大陸進行國事訪問的5月11日提前了數週，當時大陸正試圖組織一個全球聯盟來對抗美國貿易戰。

▲巴西大豆。（圖／路透）

因在貨物中檢測到農藥和害蟲，大陸今年1月暫停了巴西五家公司的大豆進口。這一禁令發生在美國總統川普就職典禮前夕，一些分析師當時對實施禁令的動機起疑。

巴西農業部相關負責人魯亞當時說，當局正在對此事進行調查，並計劃在適當的時候向大陸作出澄清。據路透社報導，農業部在上月向大陸官員提供了被暫停進口資格企業的資訊。

大陸海關數據庫顯示，所有與上述五家公司同名的實體，目前都處於「正常」註冊狀態。數據庫沒有說明恢復日期，外界也無法核實它們之前的狀態。

大陸購買了全球貿易中60％以上的大豆，超過70％的進口來自巴西，這進一步侵蝕了美國的市場份額。僅在去年，大陸便進口了創紀錄的1億503萬噸大豆，其中超過7400萬噸來自巴西。巴西的大豐收預計將推動大陸在今年第二季的大豆進口量再創新高。