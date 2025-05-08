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醉女怪護理師拔針濺血逼道歉　還嗆警「沒女友可憐」代價罰1.3萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）去年2月間因質疑護理師拔針時濺血，便大鬧急診室，隨後被警員帶回派出所保護管束，她竟又辱罵三字經，甚至嗆警員「連女朋友都沒有，可憐」，因而挨告。桃園地院法官日前審理之後，依犯侮辱公務員罪判處小花罰金1萬3000元，得易服勞役13日。

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲小花酒後大鬧急診室，還出言辱罵警員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花去年2月間在桃園市某醫院的急診室內與護理師起爭執，她質疑護理師拔除滯留針時濺血，便不斷在急診室內喧嘩，要求護理師道歉；當地派出所接獲報案，隨即派出2名警員前往醫院察看，警員認為小花喝醉酒且情緒激動，滋擾急診室安寧，有危害公共安全之虞，於是決定將她帶回派出所保護管束。

然而，小花在前往派出所途中，先是飆罵三字經，下車之後又嗆聲，「我知道你年輕啊，年輕人沒有屁用，生小孩沒，連一個女朋友都沒有，可憐，X」，甚至連在拘留室中都不忘再嘲諷一次警員單身很可憐。

此案經桃園警分局報告偵辦，檢方訊後依法將小花起訴。不過，關於罵三字經的部分，由於當時小花是面向友人說出三字經，因此難以認定她是否是針對警員辱罵，這部分檢方予以不起訴處分。

桃園地院法官認為，小花藉酒意在警員依法執行職務時出言辱罵，除了有損執行公權力的威信、藐視國家法秩序規範，也對社會公共秩序維持造成影響，考量到她終能坦承犯行，態度尚可，最終依犯侮辱公務員罪判處罰金1萬3000元，得易服勞役13日，全案仍可上訴。

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